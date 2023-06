Por Redação

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre 0h desta quinta-feira (8) e 23h59 de domingo (11), 208.586 veículos devem percorrer as rodovias que integram o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080).

O número representa um aumento de 13% no volume de veículos de acordo com estimativa da Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração do trecho.

Os maiores volumes devem ser registrados na quinta-feira (8), com previsão de 52.267 veículos, e no domingo (11), quando está prevista a passagem de 58.608 veículos nas rodovias que compõem o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins.

Goiás

Em Goiás, o volume deve aumentar em até 15%, com 167.575 veículos percorrendo o trecho durante o feriado. Os maiores volumes devem ser registrados na quinta (8) – 41.689 – e no domingo (11) – 47.849.

Tocantins

Já no Tocantins, entre Talismã e Aliança, 41.011 veículos devem percorrer o trecho da BR-153 sob concessão da Ecovias do Araguaia. Na quinta-feira (8) a estimativa é que 10.578 veículos passem pela rodovia e 10.758 na volta do feriado, no domingo (11).

Recursos Operacionais

Em razão desse aumento na demanda, a Ecovias do Araguaia mantém sua equipe operacional de prontidão para atendimento ao usuário, 24h, em qualquer trecho do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins. “Trabalhamos para garantir uma viagem segura e reforçamos que os viajantes podem contar com os nossos atendimentos, que podem ser acionados por meio do telefone 0800 153 0 153 (ligação ou WhatsApp)”, destaca Marcelo Belão, Gerente de Atendimento ao Usuário.

A concessionária também dispõe de 19 Bases de Serviços Operacionais (BSOs), implantadas em 8 de abril de 2022, que já realizaram, até agora, mais de 66 mil atendimentos. As assistências aos usuários são disponibilizadas por 408 profissionais e uma frota de 55 veículos, sendo 20 ambulâncias – 4 delas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) móveis; quatro caminhões de resgate de animais; quatro caminhões de combate a incêndio; 11 viaturas de inspeção e dez guinchos leves e seis guinchos pesados. Nove das bases também contam com serviços exclusivos e funcionam 24 horas, com sanitários, fraldários, estacionamento e serviço de autoatendimento. Além disso, na quinta-feira (8) e no domingo (11), dias com maiores fluxos nas rodovias, a concessionária disponibilizará mais 02 (dois) guinchos leves extras para suporte aos usuários.

Restrições de tráfego

Para este feriado, conforme previsto na Portaria DIOP/PRF nº 48, de 21 de março de 2023, haverá restrições de tráfego para veículos com largura máxima acima de 2,60 metros, altura máxima acima de 4,40 metros, comprimento total acima de 19,80 metros e/ou Peso Bruto Combinado (PBTC) acima de 57 toneladas.

As restrições ocorrem nos seguintes períodos: quarta-feira (7), das 16h às 22h; quinta-feira (8), das 6h às 12h; domingo (11), das 16h às 22h. No Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins, a medida vale, em Goiás, para o trecho que vai do km 0 ao km 300 da BR-153, entre Porangatu e em Rialma. No Tocantins, a restrições ocorrem no trecho entre os km 778 e 622, entre Alvorada e Aliança do Tocantins.

Obras

Durante o feriado, não haverá intervenções no pavimento e acostamento das rodovias que compõem o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins na quarta-feira (7), após as 15 horas, na quinta-feira (8) e no domingo (11). Nos demais dias e horários, os trabalhos ocorrem conforme previsto no planejamento semanal de obras. Confira aqui os horários e serviços programados ao longo da semana.