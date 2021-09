por Wesley Silas

Na região do Trevo da Praia, a notícia da pavimentação da estrada é motivo de valorização de terras e avanços na parte do turismo nas margens do Tocantins. O escritor Moura Lima, é proprietário da fazenda, Buritizal, há mais de 45 anos, na região do Veredão, na nascente do ribeirão, cabeceira Grande, às margens da To-365, defende que: “É unívoco o estridor retumbante da euforia, porque não chamá-la Rodovia Comandante, Jacinto Nunes, em justa homenagem ao saudoso prefeito?”, diz fazendeiro-escritor, ao comemorar a pavimentação To-365 que liga Gurupi ao Trevo da Praia.

Em recente entrevista ao Portal Atitude, o procurador da República, Lusmar Soares Filho, lembrou que sua família permanece na região do Trevo da Praia há mais de 50 anos, e lembrou o crescimento da procura de agricultores na região. Acreditando na pavimentação ele está investindo na construção do primeiro posto de combustíveis do povoado. Ele destacou ainda que a região do Trevo da Praia chove em média 1.800 milímetros ao ano, bem distribuída, possibilitando duas colheitas ao ano ( soja e safrinha), e por essa razão vem atraindo muitos investidores do agronegócio de diversas regiões do país, trazendo tecnologia, gerando empregos, divisas e desenvolvimento pra região.

“A iniciativa do governo em pavimentar a TO-365 vai dar uma alavancada no desenvolvimento econômico da região, principalmente no agronegócio, na exploração do potencial turismo e, é claro, na qualidade de vida do povo de região. As terras vão valorizar e atrair investimentos de forra, além de possibilitar o escoamento da produção” destaca Lusmar