Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

A advocacia se manteve unida diante da forte tentativa de intimidação por parte de policiais presentes em frente ao 6° BPM.

“Jamais nos deixaremos intimidar. A violência contra um advogado é uma agressão contra todos os homens e mulheres que escolheram a advocacia como profissão. A Ordem tem um papel constitucional imprescindível e, portanto, não se acorvadará diante de qualquer tentativa da instituição. Atentar contra as manifestações democráticas da Ordem é infringir contra o próprio Estado Democrático de Direito e isso nós advogados e advogadas jamais permitiremos. O Estado de Direito não admite”, ressaltou o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga.

Os dois desagravos contaram com a participação de dirigentes e membros da advocacia de todas as regiões do Estado. Uma demonstração de união e força da classe em todo o Tocantins.

“Violar prerrogativas e intimidar a OAB é tentar calar a advocacia. A melhor forma de proteger a sociedade é preservar os seus direitos. Isso é papel dos advogados e advogadas, quem pensa diferente flerta contra a própria democracia e a Constituição Federal. A advocacia sempre se levantará contra esse tipo de atitude e qualquer outra tentativa de desrespeito à classe e ao Estado de Direito”, defendeu Pitaluga.