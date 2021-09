Share on Twitter

Por Redação

“A OAB faz hoje um resgate histórico para a advocacia da região Sul de Palmas. Era uma necessidade manifestada há muitos anos e que hoje estamos atendendo, trazendo para cá uma estrutura com todo conforto e tecnologia que a advocacia precisa e merece. Com a inauguração desta subsede de Taquaralto demonstramos para toda a classe que a OAB no Tocantins está e sempre estará ao lado de cada advogado e cada advogada tocantinense. Porque para nós a advocacia estará sempre em primeiro, segundo e terceiro lugares”, disse o presidente da OAB Tocantins, Gedeon Pitaluga.

Agora a advocacia que atua na região de Taquaralto e Aurenys poderá desfrutar de toda a estrutura da OAB 4.0 pertinho de casa. O conforto para trabalhar e atender com dignidade os seus clientes.

“A inauguração da sede da OAB aqui de Taquaralto e Aurenys foi uma grande conquista para nós que somos advogados atuantes aqui na região sul. É muito emocionante a gente ver a OAB mais próxima da gente e com certeza isso irá trazer muito benefício não só para a advocacia, mas para a sociedade em geral”, disse a advogada atuante na região sul da Capital, Mara Regina Amaral Barbosa.

Um dos pioneiros na luta pela criação da Subsede da OAB Taquaralto, o advogado Paulo Roberto Melo, falou da alegria que é ver essa luta que ele abraçou há 12 anos se transformar nessa conquista importante para a advocacia.

“Nós como advogados aqui da região sul não temos como mensurar a grandiosidade desta obra para a gente aqui. A criação da Subsede da OAB em Taquaralto é uma reivindicação antiga. Eu atuo aqui em Taquaralto há 12 anos e durante todo esse tempo lutamos pela criação dessa Subsede e foi possível realizar esse sonho nesta gestão. Nós advogados estamos muito felizes com essa grande obra que foi entregue aqui”, disse Melo.

A subsede da Ordem em Taquaralto conta com uma estrutura completa para atender à advocacia, trazendo o conceito da OAB 4.0, com salas para o advogado e a advogada realizarem audiências on-line, sustentação oral virtual, além de computadores modernos e uma sala de reuniões para suprir as necessidades da classe.