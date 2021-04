O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga, e a vice, Janay Garcia, receberam nesta quarta-feira, 14, o presidente da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins, José Roque Rodrigues Santiago, e da assessoria técnica da entidade na sede da OAB/TO.

A pauta da reunião tratou da livre atuação da advocacia e a orientação ao SINTET quanto ao cumprimento do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética da profissão. É necessário compreender a importância de preservar a liberdade de concorrência e de atuação profissional da advocacia.

“Acredito que o diálogo é sempre o melhor caminho para o consenso. Essa possibilidade que tivemos hoje de apresentar as normas que regem a nossa profissão à equipe do SINTET é mais uma comprovação de como buscamos preservar as garantias profissionais da advocacia e manter boas relações institucionais com outras entidades”, destacou Pitaluga.

“Também sou professora e fiz questão de participar dessa reunião que tem como objetivo orientar e mostrar que estamos abertos sempre ao diálogo na OAB/TO. A valorização dos profissionais da educação e a garantia da atuação digna da advocacia podem existir de maneira concomitante”, destacou a vice-presidente da OAB/TO, Janay Garcia.

O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Fabio Wazilewski, também participou do encontro de forma virtual. “Acho importante que não deixemos margem para flexibilização de normas, no que tange a aplicação correta do Código de Ética da Advocacia. No TED temos trabalhado buscando sempre que é possível orientar para evitar que existam descumprimentos de regras e a aplicação de suas devidas sanções”, disse Wazilewski.

Também participaram da reunião representando o SINTET os assessores jurídicos Silvanio Mota, Franciele Paola Barbosa, Érico Barbosa e o assessor contábil Samuel Chiesa.