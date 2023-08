Por Redação

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins realiza neste mês de agosto uma série de inaugurações e eventos em comemoração do Dia da Advocacia, comemorado no próximo dia 11.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga, direto do Conselho Federal, listou nesta segunda-feira, 7, uma série de obras que serão inauguradas no Mês da Advocacia. Entre elas, a sede da subseção de Pedro Afonso, o lançamento e início das obras da sede da subseção de Guaraí, entrega de salas da advocacia em Gurupi, com a sala da OAB 4.0 na Justiça do Trabalho.

Também no Mês da Advocacia teremos o evento mais tradicional do Estado do Tocantins. O Baile do Rubi este ano acontece no dia 12, em Araguaína, e no dia 19 de agosto em Palmas, com uma grande comemoração para a classe.

“Teremos eventos e ações da OAB Tocantins em todas as subseções do Estado”, afirmou o presidente da Ordem.

Sistema Judicial

O presidente da OAB Tocantins reforçou a iniciativa da instituição, aprovada pelo Conselho Estadual, de reivindicar para a advocacia a indicação na representação à vaga de desembargador que está vacante no Tribunal de Justiça, conforme ofício já encaminhado à presidência do TJ-TO.

Gedeon Pitaluga também faz uma reflexão sobre as condições de trabalho no Sistema Judicial do Tocantins, chamando a atenção ao crescimento das demandas judiciais no Estado. “Conclamo a todos a fazer uma reflexão sobre a qualidade, eficiência e condição de trabalho no Sistema Judicial do Estado do Tocantins. Essa composição atual remete ao ano de 2002, quando tínhamos cerca de 2 mil advogados e advogadas inscritos na Ordem no Estado e hoje temos quase 13 mil. Naquela época tínhamos processos físicos, hoje temos processos judiciais eletrônicos, além de atendimentos telepresenciais, A Ordem se posiciona de forma firme, contundente e clara, assim será durante todo a gestão. Meu grande compromisso é pela defesa dos interesses da advocacia do Estado. Hoje o faço em homenagem e em solidariedade a toda magistratura, aos desembargadores, assessores, promotores e todos aqueles que de alguma forma atuam no sistema Judicial e no Tribunal de Justiça. Esse é o grande compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins neste mês da advocacia”, reforça Gedeon Pitaluga.