O Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins aprovou, em reunião nesta sexta-feira, 24, o reajuste do piso ético para a advocacia. A pauta entrou em votação a pedido da Comissão da Advocacia Jovem. Uma conquista muito importante alcançada pelas mãos da jovem advocacia.

Essa era uma reivindicação da classe em início de carreira e que com a pandemia e a crise econômica que atingiu todo o país em 2020, a discussão da revisão do piso ético da advocacia foi amplamente discutida.

No segundo semestre de 2021, com a economia dando sinais de retomada e com o ritmo econômico voltando ao normal, a matéria foi deliberada e hoje o Conselho aprovou.

COMO FICOU

O Conselho Seccional aprovou a pedido da CAJ um reajuste com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). O valor varia de acordo com o ano de inscrição na Ordem e horas diárias trabalhadas. A medida é considerada justa em razão do aumento do custo de vida fruto da crise, sem a devida revisão salarial da classe.

Escritório com até duas vagas para advogado contratado:

• R$ 1.802,15 para 4 horas diárias

• R$ 2.402,87 para 8 horas diárias

OBS: Independente da quantidade de ano de inscrição

Escritório com mais de duas vagas para advogado contratado:

Advogado com até um ano de inscrição:

• R$ 1.802,15 para 4 horas diárias

• R$ 2.402,87 para 8 horas diárias

Advogado entre um a dois anos de inscrição:

• R$ 2.102,51 para 4 horas diárias

• R$ 3.003,58 para 8 horas diárias

Advogado entre dois a 4 anos de inscrição:

• R$ 2.402,87 para 4 horas diárias

• R$ 3.604.30 para 8 horas diárias

Advogado entre quatro a seis anos de inscrição:

• R$ 3.003,58 para 4 horas diárias

• R$ 4.205,01 para 8 horas diárias