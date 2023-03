Por Redação

Além de Fachin também estarão presentes membros do Conselho Nacional de Justiça, Desembargadores Federais, representantes do Conselho Federal da OAB.

O evento é presencial, gratuito e acontecerá no auditório da OAB/TO, em Palmas. O Circuito Nacional de Processo Civil, terá a participação dos mais renomados processualistas brasileiros e tem a coordenação científica da Conselheira Federal Ana Laura de Miranda Coutinho, em parceria com o Dr. Pedro Miranda, presidente da Comissão Nacional de Estudos do Código de Processo Civil.

A etapa tocantinense tem como parceira a Escola Superior de Advocacia, a Escola Superior de Advocacia Tocantins (ESA) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Tocantins (CAATO).

Confira a programação:

QUINTA-FEIRA 30/03

18h – CREDENCIAMENTO

19h – Abertura com o Presidente do FIDA Felipe Sarmento

19:30 – Painel 1 – Prerrogativas da advocacia no CNJ

Com o Conselheiro CNJ Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e o Mediador Conselheiro Federal da OAB Tocantins Adwardys Vinhal

20:30 – Painel 2 – Desafios da advocacia perante os Tribunais

Com o Pres. Comissão Nacional de Processo Civil CFOAB/SC PEDRO MIRANDA e Mediadora Vice-Presidente da OAB Tocantins, Priscila Madruga

SEXTA-FEIRA 31/03 (manhã)

9h – Painel 3 – Litigância Predatória, pressupostos processuais, condições da ação e o direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário

Com o Conselheiro do CNJ Marcello Terto e a Mediadora Corregedora do TJTO Maysa Vendramini

10h – Painel 4 – A efetividade do processo de execução no CPC/2015: Medidas coercitivas na visão dos STF E STJ.

Com a Coordenadora da Região Norte das CAA Laura de Sousa

11h – Painel 5 – Processo e Tecnologia

Com o Desembargador do TRF6 Pedro Felipe Santos e o Mediador Conselheiro Federal da OAB Sergipe Cristiano Barreto

SEXTA-FEIRA 31/03 (tarde)

14h – Painel 6 – Cooperação Judiciária como instrumento de eficiência processual

Com a Vice-Presidente da Comissão Nacional de Processo Civil CFOAB/SC América Nejaim e o Mediador Coordenador de Estágio do Centro Universitário Católica do Tocantins Guilherme Martins

15h – Painel 7 – A boa-fé pré-processual

Com o Diretor-Geral ESA Nacional Ronnie Preuss e a Mediadora Diretora da ESA/TO Flávia Malachias

16h – Painel 8 – Jurisdição constitucional, precedentes e segurança jurídica

Com o Ministro do STF Luiz Edson Fachin e a Mediadora Conselheira Federal Ana Laura De Miranda Coutinho

17h – Encerramento