Por Redação

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga, acompanhou o presidente do Conselho Nacional da OAB, Beto Simonetti, em visita ao Ministro presidente do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fux, para solicitar a reabertura dos fóruns no país.

Desde a início da pandemia muitos Fóruns estão fechado e a advocacia tem encontrado dificuldade no acesso ao Judiciário.

“É a OAB Nacional fazendo uma gestão da advocacia para a advocacia. Sem dúvida essa reunião demarca uma posição institucional: os fóruns têm que abrir. Não é possível que tudo esteja aberto e os fóruns continuem fechados””, ressaltou o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga.

Para o Presidente da OAB/TO, com os fóruns fechados, a cidadania fica do lado de fora e o cidadão e cidadãs continuam desolados.

Simonetti falou da importância da advocacia para o Poder Judiciário e para garantir a distribuição de Justiça. “Precisamos buscar alternativas e garantir o atendimento da advocacia. A Ordem reafirma esse papel de parceria com o CNJ para que possamos encontrar soluções que garantam o livre exercício da advocacia e o funcionamento do Poder Judiciário para todos”, disse o presidente nacional da OAB.

Estavam presentes na reunião os presidentes de seccional Erinaldo Dantas (CE), Patrícia Vanzolini (SP) e Gedeon Pitaluga (TO). As se presidentes Daniela Borges (BA) e Gisela Cardoso (MT) e os presidentes Sérgio Leonardo (MG) e Márcio Nogueira (RO) também acompanharam, de forma virtual.