Com a medida, a OAB Tocantins passa a ter uma das anuidades mais baratas do país.

Por Redação

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins decide baixar para R$ 799,00 o valor da anuidade. Uma decisão histórica e que representa uma grande vitória para a advocacia do Estado. A redução é de 15%, o que representa uma economia real de até R$ 141,00 à advocacia tocantinense. Fica estabelecido também que a anuidade poderá ser parcelada em até 10 vezes no cartão de crédito.

A decisão foi tomada na tarde desta quarta-feira, 10, durante reunião virtual realizada pelo Conselho Estadual da OAB/TO e veio atender uma demanda grande da advocacia que vem sofrendo com os graves efeitos negativos causados a toda classe pelo recrudescimento da pandemia do novo coronavírus no Estado.

Com o valor de R$ 799,00, a anuidade da OAB Tocantins passa a ser uma das mais baratas do país. “A decisão de baixar o valor da anuidade é uma demonstração que a OAB Tocantins está conectada com as necessidades da advocacia. É um benefício que exigiu muito esforço da diretoria no enxugamento das contas da instituição, fazendo com que essa economia se tornasse um benefício direto para o advogado e a advogada tocantinenses. Esse é o nosso maior compromisso”, afirmou o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga.

Desde que assumiu a gestão em 2019, Gedeon Pitaluga cortou privilégios, reduziu gastos supérfluos e saneou as dívidas da gestão anterior. Os cortes feitos desde janeiro de 2019 atingiram inclusive os gastos excessivos com passagens aéreas e diárias que representavam um custo alto para o orçamento da Ordem e que beneficiavam alguns dirigentes. Também foi uma postura da atual gestão reduzir o custo de folha de pagamento, acabando com os salários de ate R$ 17 mil pagos à colaboradores na gestão anterior.