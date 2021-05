A Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins enviou ofício ao presidente do Instituto Natureza do Tocantins, Renato Jayme da Silva, cobrando ações efetivas do poder público referente à denúncia que envolve a mortandade de peixes na Barragem do Badu, no Rio Dueré, localizada na cidade de Santa Rita.

“Pelas imagens fortes que recebemos, percebe-se claramente que pode se tratar de algo referente a algum poluente químico na água do Rio Dueré. Caso a denúncia de fato se confirme, estamos diante de um crime ambiental de proporções extremamente danosas ao ecossistema da região. É imprescindível que o Naturatins investigue esta denúncia o quanto antes, não apenas para punir os culpados, mas para buscar soluções que acabem com este problema”, defendeu o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB/TO, Wolldson Vilarindo Gomes.

Ele ainda destacou que a Comissão vem desenvolvendo ao longo dos últimos dois anos ações de preservação e conservação do meio ambiente no Estado, sempre em parceria com os órgãos governamentais de proteção. Gomes afirmou ainda que acredita que em breve as autoridades darão uma resposta efetiva aos moradores da região, bem como a todos os tocantinenses, sobre o caso.