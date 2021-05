O projeto OAB 4.0 foi aprovado por unanimidade nesta sexta-feira, 14, na reunião do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins. O programa, pioneiro no país, é um grande investimento em modernização da instituição e representa um marco histórico que concretiza a transição de uma instituição analógica para uma OAB digital e mais moderna.

Por Redação

O projeto é um avanço emblemático para o Sistema OAB e pode servir de referência para a implantação em outros Estados. Durante a reunião que aconteceu em formato híbrido, presencial e online, foi apresentado o projeto de um centro de tecnologia com equipamentos de ponta para a realização de audiências virtuais, sustentações orais à distância e atendimento ao cliente. A classe também irá dispor do auxílio de estrutura técnica para operar os equipamentos, caso necessário.

“A pandemia acelerou o ritmo das mudanças e a advocacia não pode ficar para trás. É por isso que vamos ampliar o investimento em novos equipamentos, serviços e na qualificação da advocacia para utilizá-los”, Gedeon Pitaluga.

O presidente da CAATO, Sérgio do Vale, manifestou total apoio ao projeto. “O Sistema OAB como um todo tem se esforçado para oferecer instrumentos necessários a advocacia para superar as graves consequências definitivas da crise gerada pela Pandemia. Ampliar o investimento em inovação é uma medida acertada e recebeu total apoio financeiro do FIDA. A modernização a ser implementada refletirá positivamente já nos próximos meses”, disse do Vale.

A diretora-geral da Escola Superior de Advocacia, Verônica Disconzi, ressaltou o papel da educação nestas transformações. “Vamos ampliar nosso leque de capacitações focando desde o treinamento para a utilização de equipamentos e novas tecnologias, quanto na realização de cursos que envolvam as áreas do Direito que ganharam maior relevância com o surgimento da pandemia. Inovação e conhecimento caminham juntos”, destacou Verônica Disconzi.

Modernização 4.0

A Ordem vai ampliar o investimento em modernização estrutural criando o espaço OAB 4.0 com estrutura completa para atender a advocacia. O programa ainda prevê a extensão dessas medidas para a subsecao e para o interior. Novos totens para carregar celulares e de auto-atendimento com acesso a internet e as páginas da OAB estão previstos para serem instalados.

Serviços 4.0

O novo Portal OAB oferecerá serviços digitais de maneira mais ágil e ampla, aliada a uma estrutura que permitirá um diálogo ainda mais próximo entre OAB e a advocacia. A oferta gratuita de livros virtuais será uma das novidades que irá beneficiar toda a classe daqui para frente.

Capacitação 4.0

A capacitação virtual é um dos eixos mais importantes do projeto OAB 4.0 que vai investir de maneira direta na qualificação da advocacia e de funcionários da OAB quanto ao uso de equipamentos e novas tecnologias.

Cursos de gestão de escritório, de gestão de carreira e a sobre as áreas do direito que se tornaram mais necessárias durante a pandemia (criando mais demanda para a advocacia) também fazem parte do cronograma.