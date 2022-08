por Redação

Na noite da sexta-feira, 05, o Estado do Tocantins acolheu o pequeno J. V. R. P., oriunda de Carajás (PA), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP). O paciente segue sob os cuidados da equipe multiprofissional e está estável.

O bebê foi acolhido em um dos 10 novos leitos de UTIs infantis da unidade hospitalar, os quais fazem parte da ampliação dos serviços, feita pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), nos últimos nove meses. “Nos últimos meses temos trabalhado na ampliação da oferta de leitos intensivos e já abrimos 20 leitos de UTI infantis e 81 de UTIs adultas. Isso tem jeito a diferença no acolhimento dos tocantinenses e nos permite estender a mão para nossos vizinhos e dar esperança a estes pais que estavam em um momento de desespero”, afirmou o secretário de Estado da Saúde do Tocantins, Afonso Piva.

A acolhida do Tocantins foi reconhecida pela família do pequeno J. V. Segundo a agricultora e mãe do pequeno, Marcieli Neres Pinto, “estamos muito felizes em termos conseguido essa vaga, graças à Deus meu filho está sendo muito bem cuidado, a equipe tem sido muito atenciosa e agora seguimos em oração para que ele fique bem e possamos retornar para nossa casa”, disse, acrescentando que “não tínhamos condições de manter ele em um leito de UTI particular e esta transferência foi uma benção”.