A Comissão da Mulher Advogada da OAB, Subseção Gurupi, publicou uma nota mostrando preocupação com o crescimento do feminicídio na cidade, citando o exemplo do caso da jovem Ana Paula A. Lima, de 25 anos, morta a facadas no sábado, 23. “A nossa luta é combater a violência contra a mulher em todas as suas formas. Neste momento de pandemia pela COVID-19, sabemos que o quadro da violência doméstica se faz ainda mais presente nos milhares de lares brasileiros, por isso reiteramos que as mulheres não estão sozinhas e precisam denunciar seus agressores”, diz a nota.

por Wesley Silas

As constantes notícias sobre feminicídio veiculados nos veículos de comunicação é a comprovação cabal da importância de frear a violência contra a mulheres, provocada por seus companheiros ou ex-companheiros. Dois casos chamam atenção no início deste ano em Gurupi, O primeiro aconteceu no dia 10 de janeiro com uma tentativa de feminícidio quando Célia Costa Pereira, de 45 anos, teve a mão decepada e rosto cortado em Gurupi e no dia 23 foi registrado o feminicídio com requintes de crueldade da jovem Ana Paula A. Lima, de 25 anos, por Vinicius Santos Lacerda, de 24 anos. O acusado tem passagens pela polícia por diversos crimes como roubo e agressões das vítimas presas por ele e seus comparsas dentro de uma residência; furto de vários objetos subtraídos de uma loja de equipamento de veículo e até mesmo violência doméstica e tentativa de homicídio contra um dos seus familiares.

Nota da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Subseção Gurupi

A Comissão da Mulher Advogada da OAB, Subseção Gurupi, vêm a público manifestar profundo pesar e indignação com a morte de mais uma jovem mulher, ocorrida em nossa Cidade, vítima de violência doméstica, neste sábado, 23 de janeiro de 2021.

Noticiários relatam o assassinato brutal, no qual a jovem Ana Paula A. Lima, de 25 anos, foi morta a facadas pelo seu companheiro. O suspeito foi preso em flagrante.

Não há que se justificar o injustificável. O feminicídio assombra a vida de mulheres de todas as classes sociais e graus de intelectualidade. A nossa luta é combater a violência contra a mulher em todas as suas formas. Neste momento de pandemia pela COVID-19, sabemos que o quadro da violência doméstica se faz ainda mais presente nos milhares de lares brasileiros, por isso reiteramos que as mulheres não estão sozinhas e precisam denunciar seus agressores.

Expressamos nossa solidariedade à família da vítima, na certeza de que a justiça será feita, assim como da continuidade do combate às violências que depreciam o viver em sociedade.

Comissão da Mulher Advogada – OAB, Subseção Gurupi/Tocantins.