Números de recuperados da Covid-19 chegam a 85% no Tocantins

O Estado registra 65.906 pacientes recuperados do novo Coronavírus

por Ellayne Czuryto – via assessoria/SES

Os esforços do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em conjunto com as gestões municipais, em garantir a menor propagação do novo Coronavírus e o atendimento pontual em caso de contaminação resulta em números positivos. Mais de 85% dos pacientes infectados pela Covid-19 no Tocantins, já estão recuperados da doença, segundo dados do último relatório situacional divulgado pela pasta.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 239.937 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 76.860 casos confirmados. Destes, 65.906 pacientes estão recuperados, 9.840 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 1.114 pacientes foram a óbito.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini, desde o início da pandemia a gestão estadual não mediu esforços para conter, de forma efetiva, a proliferação do novo Coronavírus.

“O Tocantins sempre se manteve em posições de controle nos rankings epidemiológicos do país, está entre os estados brasileiros com menor taxa de letalidade da doença – 1,4%, e também foi o Estado que mais investiu recursos na saúde, 17,86% da receita corrente liquida”.

Tollini ressalta ainda que a pandemia não acabou e que todos os cuidados, como meios de prevenção permanecem inalterados, como o distanciamento, assepsia e uso de máscara. “O objetivo é cuidar da saúde de todos e salvar vidas”, enfatiza.

Hospitalizações

Desde o início do registro de casos de COVID-19 no Tocantins ocorreram 2.225 internações de pacientes confirmados positivos em unidades hospitalares sob gestão estadual. Sendo 1.829 (82,2%) internações em leito clínico e 396 (17,8%) em UTI. Neste período ocorreram 1.266 altas por melhora.

Uma dessas altas é do paciente Evangelista Ribeiro de Souza, 67 anos, que estava internado no Hospital Estadual de Combate à Covid-19, administrado pelo Instituto Saúde e Cidadania (Isac), em Palmas, onde permaneceu por seis dias internado e recebeu alta nesta segunda-feira, 09.

Outra celebração da vida ocorreu no Hospital Geral de Palmas (HGP), onde a paciente Mariana Helena Moreira Rocha permaneceu por 11 dias internada na UTI Covid-19 e recebeu alta no dia 30 de outubro.

Ampliação

O Governo do Tocantins mantém esforço contínuo para garantir o atendimento em saúde à população. Dentre as ações de destaque está à entrega, no último dia 30 de outubro,dos primeiros 25 leitos clínicos do Hospital Geral de Gurupi (HGG), aumentando a oferta de vagas em leitos exclusivos para Covid-19 que irão atender pacientes acometidos pela doença na região sul do Estado. Com a inauguração, a cidade de Gurupi passa a contar com 70 leitos, dos quais 20 são Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).