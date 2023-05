Por Redação

O novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Tocantins, Alonso Mata Trindade, tomou posse na manhã desta sexta-feira (12) no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, em Palmas. O evento contou com a presença do Diretor-Geral da instituição, o Inspetor Antônio Fernando Oliveira.

Também participaram do evento o ex-superintendente, Inspetor Almir Eustaquio da Silva, a Superintendente de Segurança Integrada da Secretaria de Segurança Pública, Maria de Fátima Holanda Cavalcante Barbosa – representando o governador do Tocantins Wanderlei Barbosa -, lideranças do judiciário, legislativo e representantes de outras forças policiais e de segurança.

Ainda na cerimônia, houve a assinatura do termo de posse e o novo superintendente Alonso Trindade também passou às mãos do Inspetor Eustaquio a tradicional referência elogiosa acompanhada de sua cópia em forma de placa, como gratidão e reconhecimento pelos excelentes serviços prestados à PRF como superintendente no Tocantins.

Durante seu discurso, o Diretor-Geral da PRF potencializou a importância do compromisso da gestão com todos os agentes. “Em relação ao nosso efetivo, estando aqui presente ou não, destaco: vocês são o nosso bem mais valioso. Capacitar, valorizar e proteger os quadros da PRF é um compromisso da nossa administração. Porque é a dedicação, abnegação e resiliência de cada um de vocês que faz com que a Polícia Rodoviária Federal avance”.

Nomeação

A designação do superintendente foi publicada na Portaria nº 792/2023 do Ministério da Justiça e Segurança Pública e assinada pelo Secretário Executivo do MJSP, Ricardo Cappelli, publicada no Diário Oficial da União de 13 de março de 2023.

As expectativas do inspetor Alonso para sua caminhada como gestor da unidade são voltadas para a otimização de treinamento para os policiais, melhorias na infraestrutura e tecnologia em operações e o aprimoramento da segurança viária, sempre em busca da redução de acidentes e da manutenção da alta qualidade de policiamento da malha viária.

“Estou ciente da responsabilidade que tenho como superintendente da PRF, mas, conjuntamente a nossa valorosa e comprometida equipe, trabalharemos com afinco e de forma técnica para garantir a segurança e a tranquilidade do povo tocantinense, sobretudo ao utilizarem as rodovias federais ou áreas de interesse da União sob nossa circunscrição”, afirma Trindade.

Ainda na solenidade de posse, o inspetor Alonso homenageou sua esposa e família com a entrega de um buquê de flores. “Quero externar também a minha mais sincera gratidão a minha querida esposa e companheira, Verônica Trindade, que tem sido na jornada da minha vida minha impulsionadora e apoiadora, tanto no crescimento pessoal como profissional”.