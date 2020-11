Novo equipamento do HDT-UFT auxilia no diagnóstico de doenças respiratórias

Investimento na aquisição do fibroscópio foi de R$ 99,3 mil e o novo serviço viabiliza mais precisão na investigação do quadro dos pacientes.

Por Redação

O Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDT-UFT), instituição filiada à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), adquiriu o equipamento Fibroscópio, possibilitando a implantação do serviço de Broncoscopia (endoscopia da árvore brônquica) em suas dependências. O investimento do aparato custou R$ 99,3 mil e amplia a oferta de serviços de apoio diagnóstico, beneficiando os usuários do hospital.

O médico e atual gerente de Ensino e Pesquisa, Antônio Oliveira realizou o primeiro procedimento diagnóstico com o Fibroscópio, e explicou sobre a eficácia do procedimento. “O exame permite a visualização interna das vias aéreas e possibilita a coleta de secreções e biópsias pulmonares, auxiliando no diagnóstico das doenças respiratórias”.

A aquisição do equipamento representa um ganho importante não somente para a melhoria da assistência à saúde dos usuários, mas também atende às diretrizes estratégicas dos hospitais de ensino, contribuindo e qualificando a formação de recursos humanos na área da saúde. A chefe do Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Renata Soares, destaca a importância do novo instrumento. “A implantação desse serviço é importante para a prestação de uma assistência de qualidade e maior resolutividade para um diagnóstico mais rápido e preciso para os nossos usuários”.

Nos dias 28 e 29 de outubro foi realizado treinamento fornecido pela assistência técnica autorizada do aparelho, no qual teve participação de toda a equipe multidisciplinar que irá fazer parte da rotina de realização dos exames.

Sobre a Rede Ebserh

O HDT-UFT faz parte da Rede Ebserh desde fevereiro de 2015. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Devido a essa natureza educacional, a os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede de Hospitais Universitários Federais atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.