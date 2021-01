Com a proposta de melhorar a formação dos profissionais para os desafios do mercado atual, o curso de Educação Física da Universidade de Gurupi – UnirG foi reformulado, e agora terá uma maior carga horária de aulas práticas. O valor da mensalidade também foi reduzido e agora é de R$ 269,27 (caso o acadêmico quite a mensalidade pontualmente, e também faça adesão do CrediUnirG Plus). O estudante também terá mais flexibilidade de horários para estudo, já que 40% das aulas serão na modalidade a distância.

por Redação

“Os alunos terão mais experiências em atividades práticas, como estágios e na extensão curricularizada. Nos primeiros dois anos eles irão cursar disciplinas em comum e, após esse período, irão decidir qual das habilitações deseja fazer: bacharelado ou licenciatura. Isso irá contribuir para qualificar ainda mais os futuros profissionais, já que o aluno terá maior tempo e maturidade para fazer a escolha que melhor atenda aos seus anseios, conforme o seu perfil”, detalha o coordenador do curso de Educação Física, Me. Eduardo Miranda. As alterações atendem as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física, de 2018.

As aulas serão ministradas por professores altamente qualificados, pois quase 100% do corpo docente é composto por Mestres e Doutores.

Estrutura

Para o segundo semestre de 2021, está prevista a estruturação de um novo espaço para a prática de atividades, no ginásio poliesportivo.

“O local irá contar com laboratório de avaliação física, salas de aula, quadra, ambiente para prática de musculação, além da piscina semiolímpica que deverá passar por reforma”, explica o coordenador, Me. Eduardo Miranda.

As inscrições para o vestibular agendado estão abertas, ao custo de apenas R$ 20. Para mais informações acesse a página do vestibular no endereço www.unirg.edu.br/ vestibular