Nova diretoria da Faciet toma posse durante o I Encontro Estadual do Associativismo no Tocantins

. O evento, que aconteceu no auditório da CDL Palmas, marcou o I Encontro Estadual do Associativismo e reuniu autoridades estaduais e municipais, representantes de entidades empresariais e presidentes das associações comerciais, em parceria com o Sebrae Tocantins.

O presidente da Faciet, Fabiano do Vale, deu início ao evento destacando a importância da valorização do associativismo e agradecendo pela confiança de sua reeleição para liderar a federação nos próximos quatro anos. Ele ressaltou o compromisso de fortalecer as associações comerciais e promover o crescimento econômico no estado.

“É muito importante ter um evento como esse em nosso estado, isso mostra que estamos no caminho certo para fortalecer cada vez mais as associações comerciais e fomentar o comércio local. Agradeço a todos que confiaram e confiam no meu trabalho. Temos muitos projetos para trabalhar nesses quatro anos e buscar ainda mais crescimento econômico para o nosso estado”, enfatizou o presidente.

Após a fala do presidente, deu início a cerimônia de posse da nova diretoria da Faciet, o coordenador executivo da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB), Carlos Rezende, entregou ao presidente o certificado de posse. Diversos cargos da diretoria, incluindo vice-presidentes, tesoureiros, secretários, conselheiros fiscais efetivos, conselheiros fiscais suplentes, diretor de relações internacionais, diretor de relações empresariais e diretor de relações institucionais também foram empossados durante o evento.

Carlos Rezende, coordenador executivo da CACB, destacou a importância da Faciet na região Norte e enfatizou a mobilização dos empresários em busca de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento dos negócios. “A Faciet é uma das associações mais importantes da região Norte e esse evento é muito importante porque demonstra a união da classe empresarial por meio da Faciet. Trocar ideias, discutir sobre projetos, como o Programa Empreender, que é extremamente importante e sobre serviços que podem ser ofertados para os empresários e garantir a sustentabilidade das entidades é muito importante”, destacou.

O gerente regional do Sebrae-TO, Amaggeldo Barbosa, elogiou a parceria entre o Sebrae e a Faciet, destacando o compromisso de ambas as instituições em apoiar os pequenos negócios e levar soluções aos empresários. “Os objetivos que tanto o Sebrae como a Faciet têm, é atender o dono do pequeno negócio e quando essas duas instituições se unem e criam produtos, soluções e mecanismos para que cheguem até os donos do pequeno negócio, se torna uma união de forças de instituições que querem levar os empresários mais longe”, enfatizou

O evento também contou com a palestra “A importância da participação das Associações Comerciais na defesa de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios”, ministrada por Carlos Rezende, coordenador executivo da CACB.

A Faciet, fundada em 1991, atualmente engloba 30 municípios do Tocantins com associações instaladas e trabalha em parceria com o Sebrae-TO para reativar ou fundar novas associações em outros 20 municípios. A federação representa mais de 21 mil empresas tocantinenses e mais de 60 mil trabalhadores com carteira assinada, o que corresponde a 60% das carteiras assinadas no Tocantins em empresas filiadas às associações comerciais e, consequentemente, à Faciet.

Confira a lista completa dos empossados:

Presidente – Fabiano Roberto Matos Do Vale Filho

Vice-Presidente

1º – Antônia Lopes Gonçalves – Araguaína

2º – Jair Sakai – Gurupi

3º – Pedro José Ferreira – Porto Nacional

Tesoureiro

1º – Juliana A. S. Martins – Paraíso Do Tocantins

2º – Alexsandro C. Barros – Dianópolis

Secretário

1º – Ledson Lucas Moreira Nobrega –Colinas Do Tocantins

2º – Pedro Quixabeira da Silva – Miracema Do Tocantins

Conselheiros Fiscais Efetivos

1º – Denilson da Silva – Araguaína

2º – Getúlio Carneiro de Sousa – Araguatins

3º – Silvana Cezaretti T. de Oliveira – Guaraí

Conselheiros Fiscais Suplentes

1º – Célio Nogueiro do Nascimento – Miranorte

2º – Lusimar de Sousa Araujo – Tocantínia

3º – Stefferson Tavares Camargo Araguaçu

Diretor de Relações Internacionais

Giuliano Aires Vitorino

Diretor de Relações Empresariais

Aristides José de Souza Neto

Diretor de Relações Institucionais

Adhemar José Pedreira

Conselheiros

Romilson Ribeiro de Carvalho – Associação Industrial e Empresarial de Abreulândia (ACEA)

Henrique Balcewicz Nesello – Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Estado do Tocantins (ADAT)

Mary Ivony Mendes Xavier Carvalho – Associação Comercial e Industrial de Ananás (ACIAN)

Stefferson Tavares Camargo – Associação Comercial e Industrial de Araguaçu (ACIA)

Denilson da Silva – Associação Comercial e Industrial de Araguaína (ACIARA)

Getúlio Carneiro de Sousa – Associação Comercial e Industrial de Araguatins (ACIAT)

Ronivon Teodoro da Silva – Associação Empresarial de Augustinópolis (ASSEA)

Pedro de Sena Bispo – Associação Comercial e Industrial de Babaçulândia (ACIBA)

Ledson Lucas Morreira Nóbrega – Associação Comercial, Industrial e Prestacional de Colinas do Tocantins (ACICOLINAS)

Silvana Cezaretti Teixeira de Oliveira – Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Guaraí (ACIAG)

Alexsandro Cavalcanti Barros – Associação Agropecuária, Comercial e Industrial de Dianópolis (AACID)

José Henrique de Almeida Brito – Associação Comercial Industrial e Empresarial de Divinópolis Tocantins (ACID)

Wilson de Sousa Felix de Ataide – Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG)

Maria Cecília Alves da Conceição – Associação Empresarial, Comercial e Industrial de Lagoa Da Confusão (AECILC)

Helcias Alves Dias – Associação Comercial e Industrial de Marianópolis do Tocantins (ACIAM)

Welligton Alves de Oliveira Costa – Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Miracema do Tocantins (ACIAM)

Célio Nogueira do Nascimento – Associação Agropecuária, Comercial e Industrial de Miranorte (ACIM)

Raulina dias de Jesus – Associação Comercial, Industrial e do Agronegócio de Nova Rosalândia (ACIANOR)

Joseph Ribamar Madeira – Associação Comercial e Industrial de Palmas Tocantins (ACIPA)

Juliana Aparecida Soares Martins – Associação Comercial e Empresarial de Paraíso do Tocantins (ACIP)

Marivalda Fernandes Santiago – Associação Comercial e Industrial de Pedro Afonso (ACIPA)

Wilson Neves da Silva – Associação Comercial Industrial Serviços e Agropastoril de Porto Nacional (ACISA-PN)

Paulo José dos Reis – Seccional de Luzimangues da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropastoril de Porto Nacional (ACISA-PN)

Fernando da Paz Santos – Associação Comercial, Empresarial, Industrial e Agronegócio de Praia Norte (ACEIAPRA)

Gil Eanes Fernandes Berson – Associação Comercial e Industrial de Tocantinópolis (ACITO)

Lusimar de Sousa Araújo – Associação Comercial Industrial de Tocantínia (ACITO)