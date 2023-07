por Redação

“Agradecemos a Siqueira Campos por ter transformado o seu sonho na realidade dos mais de 1,5 milhão de tocantinenses. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos neste momento de dor”, considerou a família Stival.

O deputado estadual, Eduardo Fortes também lamentou a morte de Siqueira Campos.

“Agradecemos a Siqueira Campos por ter transformado o seu sonho na realidade dos mais de 1,5 milhão de tocantinenses. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos neste momento de dor”, disse o deputado.

“Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa confortar a todos os familiares e amigos neste momento

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do ex-governador Siqueira Campos, um dos maiores estadistas do país. Siqueira foi um homem à frente de seu tempo, que sonhou com um estado que pudesse corrigir distorções sociais e levar desenvolvimento para um norte goiano até então esquecido. Hoje o Tocantins é um estado em franco desenvolvimento e um grande orgulho para todos nós.

Agradecemos a Siqueira Campos por ter transformado o seu sonho na realidade dos mais de 1,5 milhão de tocantinenses.

Que Deus conforte o coração de familiares e amigos neste momento de dor.

FAMÍLIA STIVAL