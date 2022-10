por Redação

A deputada federal e senadora eleita, Dorinha Seabra (UB) publicou uma nota de pesar pela morte do motorista do Senador Irajá, Sidney Buciano Neto, conhecido por Alemão, ocorrido no final da manhã desta quarta-feira, 26 de outubro, durante um acidente no km 406, perto de Arraias. “Ao Senador Irajá e sua esposa Milena, que também estavam no carro, desejo boa recuperação e saúde”, disse a senadora.

Nota de Pesar

Foi com tristeza que recebi no final da manhã desta quarta-feira, 26 de outubro, a notícia do acidente automobilístico, que causou a morte do motorista do Senador Irajá, Sidney Buciano Neto, conhecido por Alemão. Peço a Deus que console a família dele neste momento de dor.

Ao Senador Irajá e sua esposa Milena, que também estavam no carro, desejo boa recuperação e saúde.

Professora Dorinha

Palmas, 26 de outubro de 2022