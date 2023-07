Por Redação

Governador Wanderlei Barbosa destaca José Wilson Siqueira Campos como um visionário que marcará para sempre o Tocantins

Chefe do executivo decretou luto oficial de 7 dias e ponto facultativo nesta quarta-feira, 5

Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, lamentou o falecimento nesta terça-feira, 4 de junho, do ex-governador José Wilson Siqueira Campos, a quem sempre admirou como um grande líder e homem visionário, cuja determinação e coragem foram fundamentais na criação do estado do Tocantins.

“Neste momento de tristeza, presto homenagem ao ex-governador do mais jovem Estado do país, José Wilson Siqueira Campos, cujo trabalho incansável e compromisso inabalável com o progresso moldaram o destino do Tocantins e de todos que acreditaram nesse projeto e se tornaram tocantinenses. Sua visão audaciosa e dedicação foram determinantes no desenvolvimento do nosso estado do Tocantins e, portanto, os seus feitos serão eternamente lembrados. Por meio de seu legado, o Tocantins floresceu e prosperou, transformando-se em uma referência de crescimento e oportunidades para todos os seus habitantes. Além de sua importância histórica como um líder político, destaco sua empatia, sua capacidade de ouvir e compreender as necessidades do povo tocantinense. Sua liderança inspiradora serviu como um farol para muitos, e sua ausência será profundamente sentida. Neste momento de dor, estendo minhas mais sinceras condolências a sua esposa Marilúcia Leandro Uchôa Siqueira Campos, aos seus filhos, em especial Eduardo Siqueira Campos, que foi meu companheiro de parlamento na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, netos e bisnetos, amigos e a todos os cidadãos do Tocantins. Que encontrem conforto e paz nas memórias dos momentos compartilhados e no legado deixado por esse grande líder e que seu exemplo de vida continue a guiar aqueles que seguem seus passos, inspirando a busca incessante por um Tocantins cada vez mais próspero e justo”, destacou o Governador.

Como forma de honrar sua memória e expressar o profundo respeito por sua contribuição não somente para o Tocantins, mas para o Brasil, o governador Wanderlei Barbosa decretou luto oficial de 7 dias e ponto facultativo nesta quarta-feira, 5.

Homenagem do senador Eduardo Gomes Em frente à Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Arraias, onde o ex-governador Siqueira Campos tantas vezes comemorou seu aniversário, o senador Eduardo Gomes despediu-se de seu grande amigo, líder e companheiro de muitas lutas políticas desde a criação até a consolidação do estado do Tocantins.

Senador Irajá Abreu

Não é exagero dizer que hoje o estado do Tocantins se sente um pouco órfão. Siqueira Campos, além de ter sido nosso primeiro governador, é um dos grandes responsáveis por tornar o Tocantins em nossa casa.

Perdemos um das maiores lideranças do estado e, com certeza, um dos expoentes da nossa história. Fica um legado incomparável de luta pelo nosso povo, pelo desenvolvimento e pelo reconhecimento do Tocantins.

Como todos os tocantinenses, sempre tive um imenso respeito e admiração por Siqueira Campos. Foi uma honra tê-lo conhecido e aprender com sua visão democrática e perspectiva sobre o futuro. É com um sentimento de solidariedade à sua família e amigos, sabendo de toda a dor que estão passando, que peço a Deus que conforte o coração de cada um.

Ao nosso governador Siqueira Campos, fica nossa eterna gratidão.

Nota de pesar – Siqueira Campos

O Tocantins está de luto! Hoje nos despedimos de um homem visionário que, sem ele, talvez o nosso Estado ainda seria norte goiano. O nosso eterno governador José Wilson Siqueira Campos. Todos nós, tocantinenses de nascença e de coração, sabemos da importância histórica e política para o nosso Estado e para as nossas vidas.

No que me diz respeito, muito da minha trajetória profissional e política eu devo a Siqueira Campos. Não sei se hoje seria senadora se não fosse esse homem que, lá no início dos anos 2000, quando eu o conheci e, com menos de uma hora de conversa, decidiu que eu seria Secretária de Educação e Cultura do Tocantins, cargo que ocupei por quase dez anos.

Tive a honra de sempre contar com o seu apoio. Foi assim quando decidi entrar para a política e concorrer como deputada federal. E, mais do que isso, sempre pude contar com a sua amizade. E isso é inestimável, meus amigos!

O Tocantins perdeu hoje o seu protagonista. Siqueira fez história. Ele é história e sempre será. Sem dúvida o Tocantins e o Brasil perdem um dos mais importantes nomes da política. Da nossa parte, agradecemos do fundo do coração pelo seu legado e rezamos para que o nosso Senhor Jesus conforte os corações de todos os tocantinenses nesse momento, em especial, seus familiares.

Professora Dorinha Seabra Senadora da República

Vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, presta última homenagem ao ex-governador Siqueira Campos

O Tocantins perdeu hoje um de seus maiores líderes políticos. O ex-governador, José Wilson Siqueira Campos faleceu nesta terça-feira, 4, em Palmas. Neste momento de dor e luto, o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, prestou sua última homenagem ao amigo e companheiro de lutas.

“Siqueira Campos deixa um legado inestimável não só para o Tocantins, este estado que ele lutou tanto para a sua criação, mas para todo o Brasil. Sua trajetória política traz incansáveis lutas em prol da construção de um estado melhor. A minha eterna gratidão a esse homem que iniciou a história do nosso Tocantins e quis vê-lo prosperar como de fato prosperou. É este o desejo que temos que manter vivo em nossos corações. E devemos ainda lutar para que esta prosperidade tão sonhada seja, efetivamente, alcançada e espargida a todos que vivem nesta terra”, declarou o vice-governador, Laurez Moreira.

Conhecido como um dos criadores do Tocantins, o ex-governador Siqueira Campos dedicou sua vida à causa pública. Para Laurez Moreira, a partida do ex-governador deixa uma grande lacuna na política tocantinense. Pois, segundo ele, “Siqueira Campos foi um líder visionário. Sua dedicação, determinação e paixão pelo nosso Estado inspiraram muitos tocantinenses a se engajarem na construção de um futuro melhor”, frisou.

Por fim, o vice-governador Laurez Moreira, expressou sua solidariedade aos familiares e amigos de Siqueira Campos. “Com grande pesar lamentamos a morte do nosso querido ex-governador. Perdemos um grande líder e um amigo. Sua trajetória de vida nos ensinou muito sobre dedicação, determinação e amor pelo nosso Estado. Mesmo com sua partida, seu legado permanecerá vivo em nossos corações, nos inspirando a seguir em frente e a lutar pelos ideais que ele tanto defendeu. Peço ao nosso Bom Deus que conforte os corações de seus familiares e amigos. A história de vida do ex-governador permanecerá viva em nossos corações. Agradecemos por todos os valorosos ensinamentos e, por tudo que fez pelo nosso Tocantins. O nosso fraternal abraço ao ex-deputado e ex-prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, irmãos e demais familiares”, finalizou.

Breve história

Natural de Crato, no Ceará, José Wilson Siqueira Campos, popularmente conhecido como Siqueira Campos, nasceu em 1º de agosto de 1928. Filho do mestre Pacífico Siqueira Campos – que tinha a profissão de seleiro e sapateiro – e de dona Regina Siqueira Campos. Veio para o norte goiano em 1960. Em Colinas, se elegeu vereador em 1965. Em 1971 se elegeu deputado federal, quando então representou o Tocantins na luta separatista. Chegou a fazer 98 horas de greve de fome, em Brasília.

Foi eleito governador do Tocantins, pela primeira vez, com 60 anos. Governou o estado por quatro mandatos. Seu último cargo político foi de senador da República.

Outra luta importante, foi a criação de Palmas, capital do estado. A última capital planejada do Brasil, fundada em 1989, hoje com mais de 330 mil habitantes.

Siqueira Campos, além de político, foi agricultor, pecuarista e empresário

Nota de Pesar pelo falecimento do ex-governador Siqueira Campos

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) manifesta profundo pesar pelo falecimento de José Wilson Siqueira Campos. Incontestavelmente a maior liderança política do Tocantins, que participou ativamente das etapas de criação, estruturação e consolidação do Estado.

Deputado federal, propôs a emenda constitucional que deu origem ao Tocantins. Um homem à frente do seu tempo, Siqueira Campos não poupou esforços para realizar o sonho de criação do Estado. Travou batalhas para a emancipação do Norte goiano, fez greve de fome, enfrentou adversidades para, assim, deixar seu legado marcado como um homem que mudou a vida de uma população que necessitava de cuidados.

Criada a unidade federativa, governou-a por quatro gestões e fundou a capital, Palmas, deixando seu nome registrado no fundamento desta história.

No exercício do cargo de governador, Siqueira Campos participou de momentos decisivos, tendo assinado a Medida Provisória que criou o Ministério Público do Estado do Tocantins, contribuído na elaboração do texto constitucional que reconheceu a autonomia administrativa da Instituição e cooperado para a construção da sede definitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, entre outros fatos históricos.

À família e amigos do ex-governador, em especial a sua esposa, Marilúcia Leandro Uchôa Siqueira Campos, promotora de Justiça aposentada, o MPTO deseja paz e serenidade neste momento de inigualável perda.

Ministério Público do Tocantins (MPTO)

Nota de Pesar

ATM lamenta morte de Siqueira Campos, político histórico do Tocantins e seus Municípios

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em nome do presidente Diogo Borges, externa seus mais sinceros sentimentos pela morte de Siqueira Campos, político histórico do Tocantins, estadista e municipalista. Começou a carreira política como vereador no município de Colinas do Tocantins, até se tornar deputado federal Constituinte, e posteriormente governador do Tocantins por quatro mandatos.

Siqueira Campos foi personagem do processo de criação do estado de Tocantins, fundamental principalmente para os Municípios do então Norte Goiano, hoje Norte do Tocantins e região do Bico do Papagaio. Sua atuação enquanto deputado federal Constituinte foi essencial para a constituição do estado do Tocantins.

A criação do estado do Tocantins representou a descentralização de recursos, equipamentos públicos e serviços aos municípios do mais novo Estado da federação. Parte desse processo, Siqueira revela além do caráter estadista, um caráter também municipalista. Enquanto governador, teve importantes projetos econômicos , estruturais e sociais nos municípios. Siqueira concedeu verdadeira identidade aos municípios do Tocantins.

Nesse sentido, a ATM reconhece e agradece toda a contribuição de Siqueira Campos aos 139 municípios tocantinenses. Expressa seu pesar aos familiares, amigos, colegas de caminhada e luta histórica. Siqueira Campos deixa legado de conquistas, força, resistência e trabalho, que certamente estão registradas na história do Tocantins e de seus Municípios.

Palmas, 04 de julho de 2023

Diogo Borges

Presidente

Nota de Pesar

Com profundo pesar, recebi agora a notícia do falecimento do meu amigo e ex-governador Siqueira Campos.

Um líder nato, um político visionário que sempre demostrou liderança e comprometimento com o desenvolvimento do nosso Estado.

Com muita luta e determinação, na Constituinte de 88, o eterno Governador foi pioneiro da concepção do estado do Tocantins, se tornando uma figura emblemática, respeitada e admirada pela sua visão de futuro.

Siqueira Campos ficará marcado nas mentes e nos corações dos tocantinenses pelo cuidado, atenção e carinho com que sempre tratou a todos, principalmente aqueles que mais precisavam.

Siqueira escreveu seu nome na história, e além de ter criado o Estado, planejou e fundou a capital Palmas.

O Tocantins perde uma de suas maiores referências, sendo um exemplo máximo de amor, respeito e delicadeza.

Com certeza, será eternizado na história e na vida do povo tocantinense, pelo seu exemplo de integridade e dedicação ao serviço publico.

Muito obrigado por realizar o sonho de todos os tocantinenses!

Nesse momento de comoção, rogo a Deus para que conforte os filhos, familiares e amigos.

Deputado Federal Antonio Andrade e família

4 de julho de 2023

NOTA DE PESAR – Siqueira Campos

Neste momento de imensa tristeza, me junto ao Tocantins na dor pela perda do criador e eterno governador do Tocantins, Siqueira Campos, na noite desta terça-feira, 4. Com 94 anos, aquele que fora meu grande líder e inspiração como político e ser humano, partiu sereno na certeza de que mudou os rumos de vida de tanta gente.

Não há como falar em política no Tocantins sem falar deste nobre e grande líder que acreditou na fundação de um estado que ainda não existia, um futuro novo para mais de 1,5 milhões de moradores tocantinenses. Siqueira também lutou incessantemente pelo nosso Bico do Papagaio e chamou a atenção de todos para o grande potencial das cidades da região.

Esta perda é, sem dúvidas, inestimável porque, além de perdermos o criador do nosso Estado, perco o líder que sempre me orientou na condução de meus mandatos políticos e prestou à mim grandes conselhos de vida.

Fico agora com o sentimento de perder um pai muito presente, mas sabemos que Siqueira deixou o seu legado de determinação e esperança que é possível fazer diferente.

Presto condolências a todos os familiares e amigos neste momento de profunda dor e que todos sejamos consolados pela certeza de que Siqueira Campos será eternamente lembrado pelo país inteiro por ter criado o Tocantins e a capital, Palmas, e lutado por esta terra e por esta gente até os últimos segundos de vida.

Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins

Nota de Pesar

Infelizmente recebemos a notícia que não queríamos. Nosso eterno governador Siqueira Campos faleceu nesta terça-feira,4.

Neste momento de grande dor para todos nós e de profunda emoção, quero render ao nosso grande Siqueira Campos todas as homenagens, assim como já fizemos em vida. Entendo que todo reconhecimento a ser feito, ainda será pouco por tudo que Siqueira Campos fez pelo Tocantins e nosso povo.

Rogo a Deus, para que em sua infinita bondade, conforte familiares, amigos e admiradores. E principalmente, acolha o nosso Siqueira em seus braços e o coloque em bom lugar, para que possa continuar zelando por seu todo o seu povo.

Que Deus abençoe a todos!!

Mauro Carlesse

Ex-governador do Tocantins

Lázaro Botelho e Valderez Castelo Branco emitem nota de pesar pelo falecimento do Governador Siqueira Campos

Consternados, recebemos nesta terça-feira (04), a notícia do falecimento do eterno governador e querido amigo, José Wilson Siqueira Campos. Hoje é um dia triste para os tocantinenses e para todos que admiram sua história.

A paixão de Siqueira pelo povo proporcionou ao então norte goiano a verdadeira independência e desenvolvimento. Graças à sua luta, sua garra, coragem e determinação pela criação do Tocantins, hoje testemunhamos um estado forte e independente. Durante toda sua vida pública, foi um verdadeiro exemplo a ser seguido, fonte de inspiração na conquista por um Estado cada vez melhor para a nossa gente.

Neste momento tão doloroso, enviamos nossos profundos sentimentos a sua esposa, Dona Mariluce, aos filhos Eduardo Siqueira, Regina, Telma, Stela, Ulemar, Júnior, Alexandre, Francisco Henrique, Pedro e familiares.

Rogamos a Deus para que dê forças a todos para que tenham como lenitivo a esperança da ressurreição.

Cremos assim como está na Bíblia Sagrada, “O Senhor Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido”. Salmos 34:18

Lázaro Botelho, Valderez Castelo Branco e família

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do ex-governador Siqueira Campos, um dos maiores estadistas do país. Siqueira foi um homem à frente de seu tempo, que sonhou com um estado que pudesse corrigir distorções sociais e levar desenvolvimento para um norte goiano até então esquecido. Hoje o Tocantins é um estado em franco desenvolvimento e um grande orgulho para todos nós.

Agradecemos a Siqueira Campos por ter transformado o seu sonho na realidade dos mais de 1,5 milhão de tocantinenses.

Que Deus conforte o coração de familiares e amigos neste momento de dor.

FAMÍLIA STIVAL

Nota de Pesar

Foi com imenso pesar que recebi a notícia do falecimento do criador e eterno Governador do Estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, aos 94 anos, ocorrido nesta terça-feira, 04, em Palmas.

Apaixonado pelo Tocantins, Siqueira Campos foi um político marcante na história do nosso Estado e deixa um legado enorme. Além de sua luta pela criação do Tocantins, também deixou sua marca como Governador por 4 mandatos e durante suas gestões, o Estado experimentou avanços importantes em diversas áreas.

Seu compromisso com o desenvolvimento do Estado e sua visão progressista foram reconhecidos e admirados por muitos. Sua partida deixa um vazio na política tocantinense, bem como nos corações de todos os moradores do Estado. Que sua memória seja lembrada com respeito e gratidão, e que seu exemplo de dedicação ao serviço público inspire futuras gerações.

Neste momento de profunda consternação, rogo a Deus para que conforte os corações dos familiares, amigos e de todos os cidadãos tocantinenses que sofrem por esta perda irreparável.

Gurupi, 04 de julho de 2023.

Josi Nunes

Prefeita de Gurupi

Nota de pesar

É com imensa tristeza e com o mais profundo pesar que prestamos às condolências à família do grande José Wilson Siqueira Campos, que faleceu aos 94 anos idade.

Amado pelo povo, criador do estado do Tocantins e ex-governador, Siqueira Campos faz parte da história do nosso estado e Siqueira deixa a esposa, oito filhos e todo o povo tocantinense nesta terça-feira, 04.

Que Deus na sua infinita bondade conforte todos os familiares e amigos desse grande homem. Siqueira Campos sempre será lembrado por todo o Tocantins.

Palmas-TO, 04 de junho de 2023.

Deputado estadual Gutierres Torquato

Ronaldo Dimas – Nota de pesar pelo falecimento de José Wilson Siqueira Campos

Com muita tristeza, recebi a informação do falecimento de José Wilson Siqueira Campos, maior responsável pela consolidação da luta de criação do Tocantins e figura política mais importante do nosso Estado.

Visionário, Siqueira chegou no antigo Norte goiano na década de 1960, em Colinas do Sul, hoje Colina do Tocantins. Lá, ele fundou a Cooperativa Goiana de Agricultores e iniciou o movimento popular que pedia a criação do Tocantins, retomando uma luta muito antiga do histórico Joaquim Teotônio Segurado, ainda nos anos 1800. Siqueira foi vereador na cidade de 1965 a 1969 e presidente da Câmara em 1966. O destaque na política o impulsionou para a carreira em Brasília, onde foi deputado federal por quatro mandatos: 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983 e deputado federal constituinte 1987-1988.

Na Assembleia Nacional Constituinte, Siqueira Campos protagonizou a luta pela emancipação do chamado Norte Goiano. Ele chegou a fazer greve de fome de 98 horas pela criação do Tocantins. A então região viveu séculos de isolamento e chegou a ser conhecida como “Corredor da Miséria” no Brasil. Depois de muita luta e articulação política, o resultado: Siqueira foi relator da Subcomissão dos Estados da Assembleia Nacional Constituinte, redigindo e encaminhando a fusão de emendas, depois conhecida como Emenda Siqueira Campos. Aprovada, ela deu origem ao Estado do Tocantins com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Todos nós que tivemos a chance de viver e de construir as nossas vidas no Tocantins devemos a Siqueira Campos. Ele liderou um sonho e concretizou.

Após a criação do Estado, Siqueira Campos governou o Estado por quatro vezes. Suas gestões foram responsáveis por transformar e modificar completamente a vida na região. Antes corredor da miséria, somos um Estado que teve anos de prosperidade.

Eu, particularmente, também devo a Siqueira Campos. Em 2002, ele me incentivou a ingressar na política, com a minha candidatura bem sucedida a deputado federal. Depois, em 2006, tive a enorme honra de ser o candidato a vice-governador de Siqueira. Uma campanha dura, complicada, mas que foi sim reconhecida pelo povo do Tocantins alcançando quase 47% dos votos válidos.

Em 2011, Siqueira, que havia voltado ao comando do Palácio Araguaia pelos braços do povo após vencer a eleição de 2010, me convidou para ser secretário estadual das Cidades, cargo que tive a honra de exercer com muita lealdade e, admito, ampliou todas as minhas bases para que transformação de Araguaína iniciada em 2013 pudesse ser começada.

Hoje, com 94 anos, Siqueira se foi depois de dedicar a vida ao Tocantins. Expresso, de coração, os meus mais sinceros votos de força nesse momento de dor de familiares, amigos e admiradores.

Em vida, Siqueira fez história e, nós, temos o orgulho de ter usufruído de toda a sua construção.

Ronaldo Dimas

Engenheiro, ex-deputado federal e ex-prefeito de Araguaína

NOTA DE PESAR: ex-governador José Wilson Siqueira Campos

É com imenso pesar que recebo a notícia do falecimento do ex-governador do Tocantins José Wilson Siqueira Campos, aos 94 anos, na noite desta terça-feira, 4, após várias internações e infecção generalizada.

Siqueira Campos nasceu em 1º de agosto de 1928, em Crato (CE), filho de Pacífico e Regina Siqueira Campos. Chegou ao Tocantins em 1960, em Colinas, no então Norte de Goiás. Foi vereador, deputado federal, governador e senador da República.

Como deputado federal, foi relator da Subcomissão dos Estados da Assembleia Nacional Constituinte, tendo redigido e entregue ao presidente da Assembleia (deputado Ulisses Guimarães) a fusão de emendas que, aprovada, deu origem ao Estado do Tocantins, com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Foi também responsável pela construção da capital Palmas que é em tese a última cidade brasileira planejada do século 20.

Siqueira deixa seis filhos: José Wilson Júnior, Eduardo, Telma, Stela, Ulemá e Regina. O Tocantins perde um grande estadista e símbolo maior do nosso estado. Neste momento de dor, deixo minha solidariedade aos familiares e a todos os tocantinenses e manifesto minhas sinceras condolências.

Marcus Marcelo Barros

Deputado Estadual

DESCANSE EM PAZ, MEU AMIGO SIQUEIRA CAMPOS

Morreu hoje o maior de todos os Tocantinenses, o governador e eterno fundador do nosso Estado do Tocantins , meu amigo e companheiro José Wilson Siqueira Campos .

Para o povo do nosso estado para os trabalhadores, empresários e acima de tudo os mais pobres, especialmente para os homens e mulheres de minha geração, Siqueira Campos foi sempre uma voz de luta e esperança pela nossa independência .

Seu espírito combativo e solidário animou sonhos de liberdade, soberania, da igualdade, livre iniciativa e da justiça social .

Nos piores momentos, quando ditaduras dominavam esse nortão da nossa região, a bravura de Siqueira Campos como exemplo para nossa autonomia inspiravam os que resistiam à tirania a pobreza e a opressão daquele então chamado de corredor da miséria.

Eu o conheci pessoalmente em julho de 1977, em Araguacema , durante as comemorações do aniversário da minha amada Araguacema .

Mantivemos, desde então, um relacionamento afetuoso e intenso, baseado na busca de caminhos para a industrialização do Tocantins e também na busca de emprego para nosso povo.

Sinto sua morte como a perda de um irmão mais velho, de um companheiro insubstituível, do qual jamais me esquecerei.

Será eterno seu legado de dignidade e compromisso por um mundo mais justo e um Tocantins da livre iniciativa e da justiça social .

Até sempre , Governador , amigo Siqueira Campos.

Tom Lyra

Ex vice governador do Estado do Tocantins

Palmas , 04 de julho de 2023

Nota de Pesar



A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) lamenta profundamente a morte do ex-governador e criador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, que deixou um marco na história do Brasil, com a luta para a criação do mais novo estado da Federação.

Como político, Siqueira Campos abraçou a causa do povo que vivia no norte de Goiás, na busca pela oferta de uma nova vida com dignidade aos que viviam e vivem nessa terra.

Em seu tempo à frente da gestão estadual, Siqueira Campos lutou e buscou incansavelmente por meios que pudessem garantir a todos os tocantinenses uma saúde digna e humanizada. Para isso, trabalhou na implantação de hospitais e maternidades, unidades de apoio às famílias de pacientes, hemocentros, assistência farmacêutica, unidades básicas de saúde, programas de apoio à atenção básica e diversos serviços que até hoje garantem melhor qualidade de vida aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), tocantinense.

A SES-TO compartilha da tristeza de todos os tocantinenses de nascimento e coração e roga a Deus que conforte os familiares, amigos e admiradores do grande líder.

Siqueira Campos é eterno pelo seu legado que seguirá inspirando gerações na luta por um Tocantins cada dia melhor!!

Palmas, 04 de julho de 2023

Afonso Piva de Santana

Secretário de Estado da Saúde

Nota de Pesar – Governador Siqueira Campos



Manifestamos profunda tristeza e lamentação pelo falecimento do ex-governador e idealizador do estado do Tocantins, Siqueira Campos. Sua partida deixa uma lacuna irreparável na história do Estado e dos tocantinenses.

Siqueira Campos, ao longo de sua trajetória política, demonstrou um comprometimento inabalável com a causa de seu estado e de seu povo.

Com visão empreendedora e dedicação incansável, foi um dos protagonistas na luta pela emancipação do Tocantins, que se concretizou em 1988, tornando-se o mais jovem estado brasileiro.

Neste momento de luto, recordamos sua liderança, sua visão de futuro e seu compromisso inabalável com a população tocantinense. Seu exemplo de dedicação e amor à sua terra natal inspirou inúmeras gerações e continuará a inspirar por muitos anos.

Nossos sinceros sentimentos à família, amigos e admiradores deste grande homem!

Diretoria

AUDIFISCO – Associação dos Auditores Fiscais do Tocantins

NOTA DE PESAR – JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS

Hoje é um dia que entristece a todos nós, o Tocantins está em luto, com a partida do governador, José Wilson Siqueira Campos, um líder habilidoso e dedicado ao seu Estado, que deixa uma trajetória de vida pública marcada pela determinação, coragem e espírito de luta.

Siqueira Campos foi um grande estadista. Ele foi uma das maiores lideranças da região Norte do país, que deixou sua passagem marcada no cenário político e na história do Tocantins e do Brasil.

Meus sentimentos e solidariedade à dona Mariluce, aos filhos, em especial ao meu amigo Eduardo Siqueira, aos familiares, amigos e a todos os tocantinenses, como eu, que o admiravam. Que Deus possa confortar o coração de todos.

Valdemar Júnior

Deputado Estadual

Nota de Pesar – ex-governador José Wilson Siqueira Campos

por DICOM — publicado 04/07/2023 20h05, última modificação 04/07/2023 20h24 — Histórico

Colaboradores: Foto: Pedro França/Senado Federal

A Câmara Municipal de Palmas lamenta profundamente o falecimento do ex-governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, ocorrido nesta terça-feira (4) aos 94 anos. Em nome de seu presidente, vereador Folha, e de todos os seus parlamentares, esta Casa de Leis expressa seu mais sincero sentimento de solidariedade e condolências à família, amigos e admiradores de nosso eterno governador.

Siqueira Campos deixa um legado inestimável para o povo tocantinense. Como lembra o presidente Folha, a sua luta pela criação do Tocantins deu oportunidade para que muitos jovens buscassem um futuro melhor no mais novo estado do Brasil. “Hoje é um dia de grande tristeza para todos nós. Siqueira Campos lutou muito pelo Tocantins, estado que se desenvolveu de forma promissora, dando oportunidades para que jovens como eu pudessem contribuir com a gestão pública. A sua atuação merece os nossos aplausos e reconhecimento”, enfatizou o presidente.

Como agricultor, pecuarista e empresário, Siqueira Campos iniciou sua carreira política como vereador e conquistou cinco mandatos como deputado federal por Goiás. Um marco em sua trajetória como parlamentar ocorreu durante a Constituinte de 1988, quando protagonizou uma greve de fome, visando sensibilizar seus pares pelo desmembramento do então Norte de Goiás. Obtendo sucesso em seu objetivo, ele deixou a Câmara Federal para assumir o cargo de primeiro governador do Tocantins em 1° de janeiro de 1989.

Desde então, Siqueira Campos ocupou o cargo de governador do Tocantins em diferentes momentos, vindo ainda a ocupar uma vaga como senador suplente em 2019. No entanto, foi a sua determinação para a criação de Palmas em 20 de maio de 1989 que possibilitou a existência da Câmara Municipal e permitiu que esta Casa escrevesse sua própria história.

Neste momento de luto e despedida, deixamos registrado o nosso reconhecimento e gratidão pelo legado deixado por Siqueira Campos.

Que Deus conforte os corações de toda a sua família e amigos.

Vereador Folha

Presidente da Câmara Municipal de Palmas