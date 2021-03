Por Redação

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Arapoema, Arraias, Dianópolis, Guaraí, Miracema e Paraíso do Tocantins, não abrirão para atendimento ao público presencialmente até a data citada. Confira a a situação das 13 agências no Tocantins.

NOTA INSS

Devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Tocantins informa que algumas agências estarão fechadas até o dia 28/03. Esta determinação está estabelecida na Portaria 77 de 17/03/2021, da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste, que determinou o não comparecimento presencial dos servidores em suas unidades. Tal período poderá ser prorrogado.

Portanto, as agências: Arapoema, Arraias, Dianópolis, Guaraí, Miracema e Paraíso do Tocantins, não abrirão para atendimento ao público presencialmente até a data citada. Reforçamos a importância dos segurados não se deslocarem até as agências enquanto durar a determinação de fechamento.

Nas unidades que possuem os serviços de Perícia Médica e Serviço Social, os atendimentos continuam normalmente, por se tratarem e atividades essenciais, nos termos do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, da Presidência da República.

Os segurados que têm agendamentos para este período deverão proceder com a remarcação do atendimento pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Os demais serviços continuam disponíveis à população pelos canais remotos (Meu INSS, site ou aplicativo, e também pelo 135).

É importante que os segurados também fiquem atentos ao site do órgão, gov.br/inss, no qual são publicadas orientações para os cidadãos.

No Tocantins a situação das 13 agências fica assim estabelecida:

1- APS Arapoema – FECHADA

2- APS Arraias – FECHADA

3- APS Dianópolis – FECHADA

4- APS Guaraí – FECHADA

5- APS Miracema – FECHADA

6- APS Paraíso do Tocantins – FECHADA

7- APS Colinas – FECHADA* (Servidor diagnosticado com Covid e demais servidores em isolamento)

8- APS Araguaína – ABERTA

9- APS Araguatins – ABERTA

10- APS Gurupi – ABERTA

11- APS Palmas – ABERTA

12- APS Porto Nacional – ABERTA

13- APS Tocantinópolis – ABERTA