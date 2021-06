por Redação

O deputado federal Tiago Dimas (Solidariedade-TO) esteve, na manhã desta quarta-feira, 16 de junho, em reunião com o assessor especial do Ministério da Saúde Carlos Henrique Sobral em busca de uma solução para o prédio da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Crixás, no Sul do Tocantins.

O prédio, inutilizado há uma década, jamais funcionou e hoje está sendo protegido pela Prefeitura de Crixás que busca o novo rumo para o imóvel. Construído com recursos públicos, a UPA custou R$ 1 milhão que jamais foi revertido em qualquer coisa boa para a população.

A prefeita da cidade, Flávia do Leitoa (Solidariedade), quer sediar uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e a Secretaria de Saúde no local. No entanto, por questões legais, não há autorização para mudança do objeto do imóvel. Flávia também esteve na reunião desta quarta-feira.

Quando construído, a ideia era que Crixás, cidade de 1,8 mi habitantes, tivesse uma UPA que atendesse várias cidades da região, com todos contribuindo para o custeio, além de Estado e União. No entanto, isso jamais saiu do papel.

“Essa infelizmente é uma prova do descaso com o dinheiro público. Nós estamos aqui, a pedido da prefeita Flávia, para buscar uma solução e um bom aproveitamento desse imóvel, que tranquilamente pode ser UBS da cidade”, destacou o deputado Tiago Dimas.

Desde que assumiu no início de janeiro, Flávia tem se empenhado muito para que o prédio possa ser aproveitado corretamente. O deputado Tiago Dimas, que destinou R$ 1 milhão para o município de recursos federais, também é um grande parceiro nessa missão e segue em tratativas em Brasília.

Imbróglio

A UPA de Crixás é uma das oito do Brasil construídas com recursos repassados via Caixa Econômica Federal. Por causa de questões contratuais, em nenhuma desses prédios o objeto pode ser mudado. Por isso, Tiago Dimas foi ao Ministério da Saúde para tentar uma solução. A Assessoria do parlamentar também já estuda medidas legislativas ou jurídicas que possam ser feitas.