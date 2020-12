Neste sábado, 05, Sebrae e Biologia ao Cubo realizam o evento “Survivor”

Um mega aulão preparatório para o Enem e dicas empreendedoras do Sebrae fazem parte da programação.

Por Redação

Neste sábado, 05 de dezembro, das 15h às 21h, alunos do ensino médio poderão participar de um aulão preparatório para o Enem bem inovador e totalmente online e gratuito. O evento “Survivor – O desafio é crescer” é uma iniciativa do Sebrae Tocantins e do Biologia ao Cubo que promete unir dicas para as provas do Enem com dicas empreendedoras. A programação contará com a presença de vários professores das áreas de humanas, exatas e biológicas.

“Sabemos que os alunos tiveram um ano bem difícil, tendo que aderir ao uso das novas tecnologias para estudar, especialmente, os que estão se preparando para o Enem. Então, a proposta do Sebrae e do Biologia ao Cubo foi unir conhecimento de educação empreendedora com o conhecimento das disciplinas curriculares, fazendo assim um grande entrega de valor para os alunos”, explica o gerente de Educação Empreendedora do Sebrae, Wolney Nóbrega, acrescentando que o empreendedorismo está presente nesta fase de preparação para as provas, quando estão na faculdade e na entrada ao mercado de trabalho.

Para a diretora técnica do Sebrae Tocantins, Eliana Castro, a partir deste encontro, será possível que os alunos adquiram cada vez mais comportamentos empreendedores e que estes podem ser aplicados na vida estudantil e profissional de forma concreta”, pontuou.

O professor de biologia, Eber Souza explica que o Biologia ao Cubo tem o objetivo de sempre trazer algo inovador para que os jovens se tornem cada vez mais donos de sua própria história, capazes de entender que a forma como se conduz os estudos no presente, impactam diretamente em suas carreiras profissionais. “Entendemos que esta parceria com o Sebrae casa muito bem com a proposta do Biologia ao Cubo e, certamente, faremos uma grande entrega que fará a diferença na vida destes alunos”, reforça.

Luiz Harmed, professor de biologia, comenta que mesmo com as aulas suspensas, provas adiadas, vestibulares cancelados, muitos alunos se mantiveram firmes nos estudos. “Apesar das limitações e dificuldades causadas pela pandemia, os estudantes foram aos poucos entendendo a importância do poder da busca, do autodidatismo, da força de vontade e isso são características de um comportamento empreendedor”, explica o professor. Para ele, o Survivor é uma excelente proposta para impactar a vida de muitos alunos de forma inesquecível.

Sobre as inscrições

Os alunos interessados em participar do evento poderão se inscrever aqui. O participante receberá o link de transmissão do evento no e-mail cedido no ato da inscrição. Mais informações: 0800 570 0800 ou 9.9971-2198.

Sobre o Biologia ao Cubo

O Biologia ao cubo é um projeto idealizado pelos professores Roberto Oliveira, Éber Souza, Luiz Harmed e Arnon Milhomem com o objetivo de realizar aulões preparatórios para vestibulares e Enem. A missão é fazer “aula-aula” mesmo, com menos brincadeiras e mais conteúdo, sem perder a descontração e o humor.