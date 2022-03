por Vania Machado, via Secom

Inauguração de obras e serviços e liberação de recursos fazem parte da agenda positiva que o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, cumpre na próxima segunda-feira, 14, em Pindorama do Tocantins e Alvorada do Tocantins.

“Servir a população e melhorar a qualidade de vida de todo cidadão tocantinense, é sem dúvida uma missão a qual busco desempenhar da melhor forma possível. Ajudar nossos municípios através de convênios, liberando recursos para que possam fazer obras de pavimentação e calçamento como vamos fazer em Pindorama e ainda entregar benfeitorias em escolas dando melhores condições para os nossos alunos e professores, são coisas que motivam o nosso time a trabalhar por esse Estado”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

Infraestrutura

A agenda inicia às 9 horas, em Pindorama, onde o Governador participa da inauguração do Hospital Municipal com entrega de uma ambulância semi-Unidade de Terapia Intensiva (UTI); inaugura o Núcleo de Identificação da Secretaria da Segurança Pública (SSP-TO); e libera a primeira parcela do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, no valor de mais de R$ 665 mil. Os recursos que serão repassados para a Prefeitura de Pindorama, por meio de convênio com o Governo do Estado, serão aplicados em obras de pavimentação e calçamento de vias públicas da cidade. O valor total do convênio é de mais de R$ 2 milhões.

Educação

Já na parte da tarde, o Governador estará em Alvorada, onde entrega às 15 horas, as obras de reforma da Escola Estadual Ana Maria de Jesus, situada no setor Lagoa Azul, região central da cidade. No total foram investidos mais de R$ 1,95 milhões, oriundos do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS) do Banco Mundial.

Os recursos foram aplicados na melhoria dos seguintes ambientes: refeitório, quadra poliesportiva e bloco administrativo, que inclui sala para professores, sala para o financeiro, sala de orientação, arquivo, sala para a direção e secretaria. A escola conta ainda com seis salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, bloco de banheiro para alunos, todos reformados com recursos do PDRIS.

A unidade de ensino tem capacidade para atender 210 estudantes por turno. Atualmente, a unidade escolar oferta o Ensino Fundamental Regular (do 6° ao 8° Ano) e a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2° Segmento e 3° Segmento.