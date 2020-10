Nélio Araújo tem candidatura indeferida em Dueré

A Justiça Eleitoral julgou procedente ação de impugnação de candidatura e indeferiu o registro de Nélio Araújo (PSB), candidato a prefeito de Dueré. Advogado de Nélio diz que foi feito recursos no TRE e que decisão será reformada.

por Régis Caio

De acordo com a decisão judicial, o pretenso candidato Nélio Araújo possui condenações por improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça do Estado, além de rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Tocantins.

“A inelegibilidade do candidato foi decorrente de Ato de Improbidade Administrativa que gerou a suspensão

dos direitos políticos do candidato devidamente reconhecida em julgamento na esfera e instância própria”, aponta a justiça.

Em nota o advogado, Marcos Paulo que defende o candidato Nélio Araújo (PSB) disse que foram “pego de surpresa com uma decisão teratológica do juízo de piso, já foi feito recurso ao TRE, no qual não temos dúvidas que a decisão será reformada.”

Com a decisão, a Coligação encabeçada por Nélio Araújo tem o prazo de 10 dias para substituição do candidato. A decisão cabe recurso.

Confira a decisão judicial