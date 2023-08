por Redação

O estrondo seguido de um clarão do meteoro foi comentado nas redes sociais por moradores da cidade de Sandolância, localizado no Portal da Ilha do Bananal, a 380,3 km de Palmas, assustou motorista próximo a Brejinho de Nazaré e foi visto em Gurupi. “Aqui clareou tudo e barulho foi muito grande, deu uma estremecida e estamos deitados na rede aqui fora e deu para ver tudo”, disse uma moradora de uma fazenda que fica a 18km de Sandolândia.

Segundo a reportagem escrita pela jornalista Jamie Carter da Forbes, “a noite de pico da chuva anual de meteoros Perseidas está quase chegando, a edição de 2023 parece ser uma das melhores exibições em anos com céus limpos permitindo a visualização”.

Confira a íntegra da reportagem:

Você provavelmente já ouviu falar sobre as Perseidas. Afinal, a mídia adora uma chuva de meteoros. No entanto, a maioria dos relatórios é exagerada e carente de conselhos de especialistas reais. A maioria dos jornalistas e escritores não saberia como é uma “estrela cadente” se ela passasse diante de seus olhos.

Isso é verdade para a maioria das pessoas, muitas das quais cometem erros simples e evitáveis ​​ao procurar por “estrelas cadentes”.

5 asteroides gigantes que passaram próximos à Terra recentemente:

Um grande erro é não saber como será uma “estrela cadente”. Não, não é uma luz brilhante e lenta à distância. Uma “estrela cadente” se move rapidamente e é visível por uma fração de segundo. É uma visão emocionante e fugaz!

Aqui estão mais 10 dos erros mais comuns que os iniciantes cometem ao caçar as Perseidas:

1. Perder a Noite do Pico

A chuva de meteoros Perseidas acontece todos os anos. Vai de 14 de julho a 1º de setembro de 2023, mas começa e termina praticamente despercebida. O que você quer ver é a melhor e mais movimentada noite de todas – a noite de pico no sábado/domingo, 12/13 de agosto de 2023.

Na prática, o pico das Perseidas tem muitas horas de duração, então onde quer que você observe no mundo priorize o horário das 22:00 às 04:00 – sendo que às 02:00 é o momento em que sua localização estará ao lado da Terra. Seu céu ficará mais escuro e o ponto radiante dos meteoros estará mais alto no céu.

De qualquer maneira, você quer estar no local em 12 de agosto, pronto para uma longa noite. Embora, se você estiver comprometido, é aconselhável ficar do lado de fora uma noite de cada lado do pico, reduzindo assim a chance de um colapso completo se o céu estiver nublado.

Não chegar a uma escuridão total

Você pode ver “estrelas cadentes” nas cidades – claro que pode. Apenas não com muita frequência. Os meteoros brilhantes vão impressionar as áreas urbanas, somente se você estiver em um local de céu escuro sem poluição, assim você verá dezenas de “estrelas cadentes” por hora. Se você ficar em seu quintal urbano, terá sorte se vir três ou quatro em uma noite, mesmo no pico. A escuridão é importante.

Pensando que o show começa ao pôr do sol

Todos os anos, milhares de pessoas mal informadas se dirigem para observatórios em locais remotos na esperança de um show pós-pôr do sol que nunca esquecerão, com um plano de voltar para casa para dormir. Chuvas de meteoros não funcionam assim. Mesmo que o pico aconteça tecnicamente ao pôr do sol (o que realmente acontece este ano para os norte-americanos) – “estrelas cadentes” só se tornam mais visíveis quando a constelação de origem – o ponto radiante – está no alto de um céu mais escuro, o que normalmente (incluindo este ano) significa algumas horas depois da meia-noite.

Aparecer em um parque nacional na noite de pico

As Perseidas são realmente famosas. Todos os astrônomos amadores, caçadores de eclipses, observadores de estrelas, fotógrafos e amantes da natureza as conhecem. Se você aparecer por capricho em um parque nacional ou acampamento – particularmente em algum lugar conhecido e/ou acessível a partir de uma cidade grande – você terá poucas chances de encontrar um campo livre.

Ficar com dor de garganta

Olhar direto para o céu noturno por horas a fio é impossível. Isso vai deixá-lo louco e você provavelmente irá para a cama antes mesmo de o pico começar. Portanto, traga uma cadeira de jardim – de preferência uma que permita reclinar – e um cobertor. Outra boa solução – especialmente se você tem um parceiro que é legal com toda a ideia – é reservar uma casa de campo remota.

Ter Expectativas Muito Altas

Você costuma ler artigos sobre a possibilidade de ver até 150 “estrelas cadentes” por hora durante o pico. Não é verdade. Qualquer pessoa que já tenha visto as Perseidas – mesmo em um céu muito escuro e claro – dirá que algumas dúzias por hora é um resultado fantástico. Tecnicamente, você pode ver entre 50 a 75, de acordo com a American Meteor Society, embora essa “taxa” seja baseada em uma visão mítica de todo o céu em completa escuridão, com 100% de concentração, para a hora do pico. Dado que você pode piscar e perdê-los, ver 50 em uma hora é altamente improvável. Mas não perca o interesse porque ver algumas dezenas de “estrelas cadentes” na mesma noite é algo que nunca mais vai esquecer.

Olhar para um smartphone

Para ter alguma chance você vai precisar de olhos escuros adaptados, que levam cerca de 30 minutos de escuridão total para nutrir. Mesmo uma rápida olhada em seu smartphone irá zerar o relógio. Isso também significa que você está distraído do céu noturno, o que também torna sua chance de ver “estrelas cadentes” quase zero.

Usar um telescópio ou binóculos

Para ver “estrelas cadentes”, você precisa de uma visão o mais ampla possível do céu noturno. Claro, você pode associar astronomia com binóculos e um telescópio, mas ambos são a pior ideia se você quiser ver meteoros. Se as chances de ver uma “estrela cadente” aumentam enormemente na noite de pico das Perseidas, uma maneira infalível de reduzir essa chance a zero é pegar um par de binóculos ou, pior ainda, espiar através de um telescópio.

Dormir muito cedo

Você reservou com antecedência, se organizou, ficou acordado até meia-noite e agora quer dormir antes do horário de pico? Taxas baixas nas horas anteriores ao pico normalmente dissuadem as pessoas, mas não deixe que isso aconteça com você. Fique acordado, fique alerta e continue bebendo café (não álcool, que atrapalha sua visão, além de deixá-lo sonolento) em um esforço para chegar às 2 da manhã e além.

Tentar fotografá-los

Mexer com câmeras é a pior ideia se você quiser ver “estrelas cadentes”. Claro, você pode colocar uma câmera em um tripé e fazer com que ela tire automaticamente centenas de exposições de 30 segundos na esperança de capturar um meteoro, mas posicione-a longe de você e deixe-a fazer o seu trabalho enquanto você se senta, relaxa e aproveita a visão do céu noturno.

*Jamie Carter é um jornalista experiente em ciência, viagens e fotografia e observador de estrelas, escreve sobre a exploração do céu noturno, eclipses solares totais, observação da lua, viagens astronómicas, astronomia e exploração espacial.

(traduzido por Andressa Barbosa)