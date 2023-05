Por Wesley Silas

Em um calor escaldante e com um boné da Companhia dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) na cabeça, o senador Eduardo Gomes participou ativamente da Agrotins onde ele e sua equipe tiveram contatos com prefeitos e vereadores de todas as regiões do Tocantins para formalizar a entrega de maquinários que auxiliarão na preparação da terra e na manutenção das estradas vicinais depois de um longo período chuvoso no Tocantins.

Iniciando o período da seca, o prefeito de Santa Rosa do Tocantins, Levi Teixeira de Oliveira (Solidariedade) iniciou a recuperação das estradas vicinais como a principal via de ligação do Distrito de Cangas via Canjarana e com os novos maquinários pelo senador Eduardo Gomes, a gestão do prefeito terá mais condições de permitir boa trafegabilidade aos moradores da zona rural do município que possui área de 1.796 km².

“Temos que agradecer ao senador Eduardo Gomes por ser parceiro do Estado do Tocantins e, em Santa Rosa não é diferente e o senador está sempre presente no agronegócio de Santa Rosa, tem dado máquinas como retroescavadeiras, patrol (motoniveladora) e tratores. Então, é um homem que está presente neste município e aproveito para convidá-lo para que ele esteja conosco em Santa Rosa no grande festival de música folclórica durante os dia 01 a 04 de junho deste ano que será o aniversário de 34 anos do nosso município”, disse o prefeito.

Em reposta o senador garantiu que irá destinar recurso para as festas populares do município. “Vamos destinar uma emenda com o objetivo de para esta grande praça folclórica desta capital da Cultura que é Santa Rosa”, respondeu o senador.

Stand da Codevasf

O prefeito de Divinópolis do Tocantins, Flavão (MDB), comentou sobre a luta do senador em conseguir recursos para os 139 municípios do Tocantins para diversas atividades como aquisição de maquinas e equipamentos, obras infraestruturais como pavimentação asfálticas por meio da Companhia dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Apesar o prefeito não ter cidade este mesmo empenho do senador na região sul, especificamente em Gurupi, por meio do senador, somente na construção da Estação da Cidadania e da Via da Integração Leste Oeste, que serão inauguradas ainda neste ano, estão sendo investidos, aproximadamente, R$ 40 milhões.

“Agradecemos ao nosso sanador Eduardo Gomes pelo carinho que ele tem com o Tocantins e toda bancada. Ele foi um dos principais mentores de trazer a Codevasf para nós que tem ajudado muito o nosso município como todo Estado do Tocantins”, disse o prefeito Flavão.

Em reposta o senador disse: “A Codevasf é isso. É a entrega direta para suprir as necessidades da população com maquinários como basculantes, pá carregadeiras, retroescavadeiras, tratores, investimentos em asfalto, pontes. Não só o projeto Calha Norte, mas o projeto Codevasf com tantos outro benefícios trazidos neste momento pela senadora Dorinha, por nós, pelo deputado Gaguim e pelos demais deputados da Bancada Federal e fico muito feliz de cumprir esta missão honrosa com todos vocês”, disse o senador.

“Quem fortalece os municípios fortalece o Estado”

No quarto mandato à frente de Lajeado/TO, o prefeito Júnior Bandeira (MDB) agradeceu ao senador e a Bancada Tocantinense sobre os benefícios da Codevasf. Em reposta o senador Eduardo Gomes destacou a importância de fortalecer os municípios por meio da Companhia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional.