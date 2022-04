Por Redação

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde, por meio das equipes de combate à endemias, é intensificar as ações de combate aos criadouros do mosquito transmissor nos bairros de Gurupi.

Os mutirões de conscientização e limpeza, seguirão um cronograma já estabelecido e acontecerá em diversos setores do Município, até dezembro.

Durante os mutirões nos bairros, os agentes de combate à endemias pretendem recolher resíduos que acumulam água, como garrafas, vasos sanitários, bacias, tambor, pneus, vasilhas, entre outros. Vale ressaltar, que entulhos, eletrodomésticos, poda de árvore e móveis velhos, não encaixam nas categorias de recolhimento.

“Reforçamos que os moradores de Gurupi recebam os Agentes de Combate às Endemias em suas residências. São eles os profissionais qualificados para realizar o trabalho de monitoramento e vigilância de possíveis focos do mosquito”, explica Cristiane Silva Neves, coordenadora da área de endemias. Pontuando também que as ações de combate e prevenção dependem da união de esforços, entre população e poder público.

Mais sobre a dengue

A dengue é uma doença infecciosa, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e tem quatro sorotipos diferentes. Quem pega um tipo, não fica imune aos demais.

O acúmulo de água parada contribui para a proliferação do mosquito e, consequentemente, maior disseminação da doença, por isso é importante evitar água parada porque os ovos do mosquito podem sobreviver por até um ano no ambiente. O combate à dengue só é possível com a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Vidros, potes, pratos, vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhado ou qualquer outro recipiente que possa acumular água, são suficientes para se tornarem criadouros do mosquito. Manter recipientes como caixas d’agua, barris, tambores, tanques e cisternas devidamente fechados também é importante.