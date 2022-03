Share on Twitter

A indicação destinada à Prefeita Municipal de Gurupi pediu o cumprimento da Lei 13.722/18, também conhecida como Lei Lucas. Ela determina as escolas públicas e privadas de educação infantil e básica, para a realização de treinamentos e capacitação para atendimentos de primeiros socorros.

Em sua indicação, o parlamentar solicita a realização de treinamentos e capacitação de primeiros socorros para professores e funcionários das escolas.

Em cumprimento a sua indicação vários servidores foram capacitados neste mês na sede do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Gurupi.

De acordo com o vereador, “O objetivo é salvar vidas, e garantir que todos saibam agir nos primeiros socorros caso aconteça algum acidente nas Unidades de Ensino, até que a assistência médica especializada chegue ao local”. Justifica César.

O Parlamentar participou do curso e foi recebido pelo comandante da Unidade de Bombeiros de Gurupi, Major Wellington de Souza Moura.

O que aconteceu com Lucas Begalli?

Lucas Begalli tinha apenas 10 anos quando perdeu a vida em uma excursão da escola que frequentava, em Campinas. Motivo: asfixia mecânica que ocorreu em questão de minutos. Ou seja, ele se engasgou com um pedaço de salsicha do cachorro quente que serviram no lanche. Mas não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e adequada.

Lucas chegou a transferido em uma UTI móvel para o hospital, mas acabou falecendo. Ele sofreu sete paradas cardíacas em 50 minutos de tentativas de ressuscitação.

É possível que, se houvesse tentativas de reanimá-lo antes da chegada da UTI móvel, talvez ele estivesse vivo — o tempo nesses casos é um dos mais importantes fatores para a sobrevivência do paciente, pois os primeiros minutos são decisivos.