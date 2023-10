Senador Eduardo Gomes coloca gabinete de plantão e mobiliza para trazer tocantinenses que estão em Israel

da redação

Diante dos conflitos que iniciaram em Israel nesse final de semana, o presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, colocou o seu gabinete em plantão para dar suporte no retorno de tocantinenses que estão no país.

“Estamos fazendo contato com a embaixada e também com o Itamaraty. Não mediremos esforços para que esses tocantinenses que estão em Israel consigam retornar para as suas casas em plena segurança. Há uma união de esforços para que isso se resolva da maneira mais ágil possível”, garantiu o senador.

Em suas redes sociais, o líder da caravana tocantinense que está em Israel, pastor Bueno Júnior, agradeceu o empenho de Eduardo Gomes nesta situação emergencial. “Desde o primeiro contato, prontamente ele nos atendeu e não deixou de fazer contato conosco com a embaixada e o Itamaraty, colocando seu gabinete á disposição. Somos muito gratos pela sua atitude ”, afirmou.

Mais de 17 tocantinenses devem retornar ao estado nesta terça-feira (10). Eles serão conduzidos por meio de avião da Força Aérea Brasileira (FAB).