O principal suspeito do assassinato da brasileira Débora Evangelista Brandão nos Estados Unidos, crime ocorrido neste último final de semana, é um foragido da Justiça tocantinense, por homicídio ocorrido na cidade de Figueirópolis, no sul do estado, em 2017.

da redação

Brasil. Danilo Sousa Cavalcante é réu em um processo criminal por homicídio cometido em Figueirópolis, na região sul do estado, em 2017. Ele foi reconhecido por parentes da vítima morta no Tocantins após ter a foto divulgada em programas de televisão.