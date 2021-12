Os especialistas afirmam que mesmo em pequenas doses, há risco do ácido acetilsalicílico (AAS) provocar sangramentos, no trato digestivo e cerebral, principalmente em pacientes acima dos 60 anos de idade. Mesmo em pacientes mais jovens, entre 40 a 59 anos, e de alto risco para eventos cardiovasculares, os benefícios dessa droga para prevenção primária são limitados.

“Portanto, a recomendação do uso do AAS, é para prevenção secundária, ou seja, para pacientes que já sofreram um infarto ou um AVC. Nestes casos o uso do medicamento pode ser benéfico, desde que não haja contraindicações” explica o médico cardiologista Doutor Roberto Yano