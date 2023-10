MPTO publica relação de inscritos para formação da lista sêxtupla destinada à escolha de desembargador

Por Redação

O Ministério Público do Tocantins publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 3, os nomes dos membros que se inscreveram para a formação de lista sêxtupla destinada ao preenchimento da vaga de desembargador do Tribunal de Justiça, pelo quinto constitucional.

Onze membros se inscreveram:

Ana Paula Reigota Ferreira Catini

Breno de Oliveira Simonassi

João Edson de Souza

João Rodrigues Filho

José Demóstenes de Abreu

Leila da Costa Vilela Magalhães

Luciano Cesar Casaroti

Luiz Francisco de Oliveira

Maria Cotinha Bezerra Pereira

Maria Natal de Carvalho Wanderley

Ricardo Vicente da Silva

Eventuais pedidos de impugnação devem ser protocolados entre 4 e 9 de outubro.

A eleição será realizada pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), em 17 de outubro, às 14h.

Após a publicação do resultado, os seis nomes serão encaminhados ao Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), que reduzirá para uma lista tríplice. A escolha será feita pelo governador do Estado. (Texto: João Pedrini/MPTO)