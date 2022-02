Share on Twitter

por Redação

Segundo laudos médicos, o idoso, diagnosticado com estenose valvar aórtica, necessita de cirurgia cardiovascular para troca de válvula da aorta, e a demora no procedimento pode agravar o seu estado clínico.

A ação, com pedido de tutela de urgência, assinada pelo promotor de Justiça Thiago Ribeiro Franco Vilela, requer que o Estado adote medidas para a realização do procedimento, seja na rede pública, seja na rede privada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.100.