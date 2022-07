Por Redação

O edital pode ser conferido na página do concurso no portal do MPTO e no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público desta sexta-feira, 29. Com a publicação dos resultados provisórios, também foram especificados os procedimentos e prazos para a apresentação de recursos pelos candidatos.

As provas oral e de tribuna correspondem, respectivamente, a quarta e a quinta etapa do concurso. O resultado final destas duas fases está previsto para ser divulgado em 12 de agosto.

Última etapa

A previsão é de que seja publicado também em 12 de agosto o resultado provisório da prova de títulos, que corresponde a sexta e última etapa do certame. A documentação referente aos títulos foi entregue anteriormente pelos candidatos à banca organizadora.

O 10º Concurso para Promotor de Justiça Substituto do MPTO foi lançado em novembro de 2021, com a publicação de seu edital de abertura. Ele destina-se ao preenchimento de sete vagas e à formação de cadastro reserva.