Por Wesley Silas

A promotora de Justiça Araína Cesárea D’Alessandro, titular da 27ª Promotoria de Justiça da Capital e autora dos pedidos, cita a confirmação de casos da nova variante no estado do Maranhão, bem com o acompanhamento de casos suspeitos nos estados do Pará, Ceará e Rio de Janeiro.

O que diz o Governo do Tocantins

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que ainda não foi notificada da recomendação ministerial e que, até o momento, não há registros de pacientes com suspeita da variante indiana do Coronavírus no Estado do Tocantins.

“Os casos da nova cepa indiana ainda estão restritos aos Estados que notificaram, que vem realizando as barreiras sanitárias – em conjunto com o Ministério da Saúde – como, por exemplo, o Maranhão e o Distrito Federal”, informou.

A SES disse ainda que segue atenta para o surgimento de possíveis casos.

“O Governo Estadual mantém o alerta e segue – irrestritamente – as orientações do Ministério da Saúde. Sendo necessário um plano de contingência, medidas restritivas podem ser avaliadas e adotadas, após consulta e alinhamento com as forças de segurança presentes no Estado”, aponta a nota.

O MPTO estabeleceu um prazo de cinco dias para que a Sesau forneça informações sobre medidas preventivas de contenção, barreira e bloqueio que o Estado do Tocantins está adotando nas fronteiras com os estados do Maranhão e Pará.