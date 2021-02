As investigações da Polícia Civil apontaram que o acidente foi causado pelo caminhoneiro, que fugiu sem prestar socorro às vítimas

por Redação

Um acidente de trânsito, ocorrido na BR 153, no mês de dezembro de 2020, nas imediações da cidade de Paraíso do Tocantins, foi completamente solucionado pela Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 63ª Delegacia de Polícia daquele município. O motorista de caminhão, apontado como o principal causador do acidente, foi indiciado pela Polícia Civil pela prática, em tese, dos crimes de homicídio culposo, além de duas lesões corporais de trânsito.

O caso, que foi investigado pelas equipes da 63ª DP de Paraíso, teve um desfecho trágico quando um homem morreu e seus dois filhos adolescentes ficaram feridos, após o veículo em que seguiam ter sido atingido por um caminhão na rodovia federal.

O acidente

O acidente ocorreu na noite de 11/12/2020, quando o veículo, que era conduzido por Alexsandro Modesto Simões, foi atingido por um caminhão, pouco antes de chegar a Paraíso. Em razão do impacto, Alexsandro veio a óbito no local. Seus dois filhos adolescentes, que lhe acompanhavam, ficaram feridos. O responsável fugiu sem prestar qualquer socorro ou apoio às vítimas, sendo que os dois jovens foram socorridos por pessoas que passavam no local e levados ao Hospital.

A partir das investigações foi possível identificar o causador da colisão, um homem de 44 anos, que seguia em direção ao estado de Goiás.

O delegado-chefe da 63ª DP e responsável pelo caso, José Lucas Melo explicou o contexto em que ocorreu o fato: “era noite de uma sexta-feira e chovia muito quando o pai e seus filhos chegavam de Goiânia com destino a Paraíso para rever familiares. O carro em que eles seguiam foi atingido pela parte traseira do caminhão que, ao realizar uma ultrapassagem em local indevido, não teve tempo suficiente para retornar à sua faixa da via e causou o impacto. Após a colisão o autor fugiu, não prestando socorro às vítimas”.

Após um intenso trabalho investigativo dos policiais civis que integram a 63ª DP de Paraíso, que contou com o apoio da equipe da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito, em Goiânia, foi possível identificar o responsável, que irá responder pelos atos praticados.

O delegado José Lucas enaltece os esforços da equipe policial, já que o caso era complexo, por ocorrer em local ermo e sem testemunhas. Por fim, explica que o homem responderá por um homicídio culposo e duas lesões corporais no trânsito, sendo que a pena é majorada em razão da fuga do local.