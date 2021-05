Após denúncias e divulgação de vídeos em Grupos de WhatsApp por pescadores e moradores de Dueré sobre a morte de milhares de peixes no Rio Duré, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informou ao Portal Atitude que encaminhou uma equipe de inspeção à operação da barragem no local para apurar os fatos e tomar as providências cabíveis. O Secretário de Meio Ambiente de Dueré, Juninho, considerou o episódio como um dos piores registrado na região. Em agosto de 2018 um caso idêntico foi registrado no Lago Morto na fazenda Xavante localizada neste mesmo município.

por Wesley Silas

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente de Dueré, Marques Augusto Carneiro da Costa, conhecido como Juninho, ele esteve na fazenda Badú há uma semana e tudo estava dentro da normalidade.

“Domingo passado eu estive em duas elevatórias, sendo um do Brito Costa na fazenda Tingui e a outra na fazenda do Badú, ambas no Rio Dueré. Ao todo são quatro elevatórias e estas duas que eu citei o nome foram feitas agora e é primeira vez que elas estão em operação. Outras duas estão há muitos anos operando nunca tivemos problema igual a este ocorrido agora que dizem ser na fazenda do Badú. Porém, as imagens das filmagens parecem muito que seja lá”, disse o secretário.

Ele considerou ainda que possa ter acontecido algum erro de operação e que compete aos órgãos ambientais competentes investigar o motivo do ocorrido.

“Eu só julgo isso como erro de operação ou de má fé de algum trabalhador. É triste a gente ver um negócio deste e quando estive lá no domingo da semana passada tudo transcorria normalmente com muita água nos dois lados e agora – uma semana depois, nos deparamos com um tanto de peixes mortos e outros morrendo com dificuldade de encontrar oxigênio na água. Os órgãos competentes devem ir lá para saber o que esteja acontecendo e tomar as providências cabíveis, arrematou Juninho.

Em outro vídeo um homem, sem se identificar, diz que a mortandade de peixe teria acontecido na Fazenda Badú, município de Dueré após o fechamento de uma barragem, provocando a morte de peixes e arraias.

O Naturatins responsável por exercer poder de polícia ambiental, disse por meio de nota “que recebeu a denúncia e que irá encaminhar equipe de inspeção à operação da barragem no local para a tomada de decisão sobre as providências cabíveis”.

Recorrente

A morte de peixes na bacia do Rios Formoso e seus afluentes – Rio Dueré e Xavante, tem sido cíclica. Em agosto de 2018 um pescador denunciou ao Portal Atitude uma grande quantidade de peixes de várias espécies mortos no Lago Morto na fazenda Xavante, e outorgas de captação de água em fazendas de grandes empreendedores que atuam na região da Bacia Hidrográfica de Formoso do Araguaia e Dueré tem sido alvo de denúncias junto ao Ministério Público do Tocantins (MPTO) e Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).