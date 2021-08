Share on Twitter

por Wesley Silas

O ex-governador de Goiás, Ary Valadão faleceu aos 102 anos em Goiânia (GO). Ele foi o responsável pela criação do projeto de agricultura irrigada do Rio Formoso, no município de Formoso, quando o Tocantins ainda era Norte de Goiás. Considerado o maior projeto de cultura de arroz irrigado da América Latina, continua em franca atividade e é referência agrícola para o Tocantins.

O advogado com forte atuação na política como prefeito de Anicuns, deputado estadual e federal e ex-governador de Goiás Ary Ribeiro Valadão faleceu de pneumonia.

O velório e o sepultamento de Ary Valadão acontecem nesta segunda-feira, no cemitério Jardim das Palmeiras, às 14 e 16h, respectivamente. A família disse que o corpo dele será sepultado no mesmo jazigo do filho Ary Ribeiro Valadão Filho, que morreu em 1981, em Goiânia.

Cidadão Tocantinense e Formosense

No ano de 2013, com a presença do então Governador Siqueira Campos, ao ex-governador de Goiás, Ary Valadão, recebeu o Título de Cidadão Tocantinense.

Naquela ocasião, o ex-governador Ary Valadão disse que antes do Tocantins se tornar Estado, todos os governadores de Goiás pegavam os recursos daqui e levavam para o sul, que era mais desenvolvido e ficava mais perto de Brasília. Lembrou as viagens que fazia para esta região, especialmente ao município de Augustinópolis, criado em seu governo.

Em nota de pesar, o advogado e ex-vereador de Formoso do Araguaia lembrou quando ele foi autor da Lei Municipal que concedeu Título de Cidadão de Formoso do Araguaia ao ilustre líder, a quem a o município deve a sua expansão econômica.

“Que as atuais e as próximas gerações tenham em mente a nossa história, porque uma cidade sem história, também é uma cidade sem futuro, futuro este idealizado pela capacidade realizadora de um extraordinário visionário, Ary Ribeiro Valadão”, disse Ronison Parente. (Com informações da SECOM/TO e G1)