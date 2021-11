Por Redação

Um dos maiores políticos de Goiás, Iris Rezende Machado, que morreu na madrugada desta terça-feira (9), em São Paulo, começou a carreira política em 1959, quando foi eleito vereador com maior número de votos e o mais jovem da história da capital, aos 25 anos.

Ele encerrou a carreira após mais de 60 anos de vida pública, depois de ter ocupado cargos em todo o país. ele foi quatro vezes prefeito de Goiânia e ainda eleito governador do estado por dois mandatos, de 1983 a 1986 e de 1991 a 1994.

O político foi internado no dia 6 de agosto após sentir fortes dores de cabeça e, no mesmo dia, passou por um procedimento cirúrgico para conter uma hemorragia na cabeça. A equipe médica que o acompanhava avaliou que a operação foi bem-sucedida. Desde então, o tratamento contra o acidente vascular cerebral (AVC) teve altos e baixos.

Vínculos com o Tocantins

Em 2017 ele chegou a ser agraciado com o título de Cidadão São Valeriano pelo prefeito de São Valério, Olímpio dos Santos Arraes. Naquele mesmo ano Iris recebeu também o título de Cidadão de Palmas.

Com discurso saudosista naquela ocasião ele relembrou a miséria que vivia os tocantinenses antes da divisão do Estado. Dentre suas falas, Iris Resende citou fatos memoráveis a exemplo de uma visita a uma cidade do Sudeste do Tocantins em que ele recebeu alguns vasos de barro de presente, depois determinou o asfaltamento da rua principal da cidade e, quando retornou à cidade percebeu a comunidade triste por não pela falta de asfalto, mas de água potável e determinou à estatal goiana Saneago, hoje BRK, implantasse o sistema de água naquela comunidade na década de 1980. Iris também citou sua participação que permitiu a chegada de energia elétrica a Araguaína quando a cidade era abastecida por motores estacionários e geradores.