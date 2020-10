Moradores relatam perigo de acidentes em rua de bairro gurupiense

Em três dias, dois graves acidentes de trânsito foram registrados em uma rua movimentada do setor Alto da Boa Vista, em Gurupi.

por Régis Caio

A Rua Antônio Ricardo de Medeiros, no Alto da Boa Vista, está sendo alvo de reclamações devido inúmeros acidentes. O último aconteceu na tarde desta segunda-feira (26) quando um motociclista teve fraturas na perna e ficou bastante ferido.

Na página do Portal Atitude, alguns gurupienses reclamaram que colisões vem acontecendo com frequência e relatam imprudência de condutores, mesmo com a sinalização do local.

“Sábado passado (24) teve um acidente com sérias lesões, e frequentemente tem acidentes graves nesse mesmo local, já está na hora de tomarem uma providência, já que placa de Pare não funciona”, relata Elenilde Ribeiro.

Outra moradora diz que os condutores não respeitam nem a sinalização e avançam sem parar. “Antes era sem placa, hoje já tem essa sinalização, mas não respeitam e acaba que é acidente direto. Nesses últimos dias já foram uns três que eu vi, imagina os que não vi. Eu mesmo não arrisco passar sem reduzir a velocidade e na maioria das vezes estou na preferencial”, diz Marcela Oliveira.