O ano de 2022 está chegando com boas notícias para quem acreditou na sorte e se cadastrou na promoção “1 Ano de Conta Grátis” da Energisa. Nesta quarta-feira (12), foi realizada a entrega do prêmio à primeira contemplada no Tocantins. Todo mês será sorteado um cliente. A campanha é válida até março de 2022.

No Tocantins, a entrega da premiação ocorreu na sede da Energisa, em Palmas, com a participação da diretoria da empresa. Tania Amorim, moradora do Jardim Aureny III (Taquaralto), foi a primeira cliente sorteada e levou para casa o prêmio de um ano de conta de energia grátis, a ser usufruído na unidade consumidora cadastrada na promoção.

“É uma emoção muito grande. Fiquei muito interessada na promoção quando vi, mas não imaginava ganhar, pois nunca ganhei nada, imagina ganhar 12 meses de conta zerada… estou muito feliz. Com certeza esse ano de conta grátis vai fazer muita diferença para minha família. Agora vou poder economizar e usar o dinheiro para comprar minha geladeira nova”, conta a ganhadora. Tania ainda revela que o pagamento da conta via PIX é muito simples. “Eu soube da promoção pelo site e achei muito prático. Rapidinho meu marido fez o cadastro”.

A promoção é destinada a clientes da categoria “Pessoa Física” que fazem o pagamento via PIX ou débito automático. Cada conta paga garante ao cliente um número para concorrer no sorteio. Para participar, basta o cliente se cadastrar no site http://www.anodeconta.com.br. É importante ler todo o regulamento, que está disponível no site, para conhecer os critérios da promoção e saber como ocorrem os sorteios, bem como a entrega do prêmio que pode ser de até R$ 5 mil/ano. A promoção continua até março/22.

A Energisa foi pioneira entre as distribuidoras de energia a incluir o QR Code PIX nas contas de luz. Por meio dessa ferramenta, o cliente tem a praticidade de fazer o pagamento da conta de luz em menos de dez segundos, a qualquer hora do dia, até mesmo nos finais de semana e feriados, usando apenas aplicativos do celular, inclusive o Energisa ON que está disponível nas lojas de app.

