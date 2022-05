por Wesley Silas

No início da noite desta segunda-feira, 16, o vendedor Amilton Sousa estava fazendo uma caminhada no setor Jardim América em Gurupi quando se deparou com uma grande quantidade de vacinas contra aftosa e brucelose descartada próximo a calçada da Avenida. “É um local que algumas pessoas estão utilizando para descartar lixo e tem muito lixo como resto de sofás e hoje me deparei com as vacinas jogadas em sacos de estopas e em um saco preto, algumas das vacinas estavam estouradas no meio da Rua, o que eu considero como um perigo”, disse Amilton.

A médica-veterinária e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), Márcia Helena da Fonseca comentou sobre a importância do descarte correto das vacinas e sobre os riscos aos seres humanos.

“Por serem empregadas as vacinas de brucelose são elaboradas, em temperatura refrigerada entre 2°C e 8ºC, com as amostras B19 e RB51, são patogênicas para os seres humanos, é fundamental que os responsáveis pela vacinação tenham um roteiro com indicações adequadas à realização desse procedimento e que sejam tomados todos os cuidados para a proteção pessoal, com uso de Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva (EPI/EPC) e o descarte correto desse material. A mesma temperatura deve ter a vacina de febre aftosa para sua conservação”.

Márcia Helena alertou ainda sobre o perigo de contaminação do meio ambiente. “Esse tipo de descarte também contamina o meio ambiente e todo o material descartável deve ser entregue em um local autorizado para recebê-lo, para a destinação de disposição ambientalmente adequadas. É muito importante fazer a comunicação desse descarte inadequado a Adapec, uma vez que a mesma é responsável pela defesa agropecuária no Estado do Tocantins”, disse.

O Departamento de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Gurupi informou que o controle dos estoques das vacinas anti-aftosa e anti-brucelose faz parte do Programa Estadual de Produtos Veterinários e Biológicos – PPVB, da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec).

Em nota ao Portal Atitude, a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) informou que tomou conhecimento pela reportagem de que doses de vacinas contra febre aftosa e brucelose foram descartadas irregularmente em um terreno baldio, em Gurupi.

“A Agência enviará uma equipe ao local para apreender os produtos, catalogá-los e posteriormente entregá-los a Vigilância Sanitária Municipal para realização do descarte correto, já que os produtos podem colocar em risco à população, como é o caso da vacina contra brucelose, que é produzida com microorganismo vivos”, disse.

A Agência informou ainda que fará uma investigação por meio das informações contidas nos frascos dos imunizantes para buscar desvendar o autor. “Em casos de denúncias, a população poderá entrar em contato pelo 0800 063 11 22 ou em um dos escritórios da Adapec presentes em todo o Estado”, arrematou.