Conforme relatos de moradores de Peixe, Edson de Oliveira, 20 anos, postou imagem dele sendo vacinado em uma rede social. As informações dos moradores apontam que o jovem seria calouro do curso de Enfermagem da Unirg, não atua na linha de frente da Covid-19, namora a filha do prefeito de Peixe e desempenha o Cargo em Comissão de Superintendente Executivo Hospitalar, contrariando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A Secretária Municipal de Saúde, Fabiana Pereira do Nascimento, negou qualquer irregularidade. Confira:

por Wesley Silas

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 prevê que a vacinação contra a covid-19 pode exigir diferentes estratégias. Sendo assim, a vacinação de trabalhadores da saúde: exige trabalho conjunto entre Atenção Primária à Saúde e Urgência e Emergência, principalmente para aqueles que atuam em unidades exclusivas para atendimento da covid-19.

“Ele não tem formação técnica superior e sim ele é calouro de enfermagem da Unirg e é namorado da filha do prefeito Cesinha. Não sabemos quais os motivos ele se tornou Superintendente do Hospital Municipal de Peixe, mas sabemos que ele não faz parte do grupo prioritário de vacinação devido a sua função ser administrativa e mesmo assim ele recebeu na manhã desta quinta-feira,11, a segunda dose da vacina Coronavac e fez questão de divulgar em sua rede social.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Fabiana Pereira do Nascimento, Edson Filho ocupa o Cargo em Comissão (Superintendente Executivo Hospitalar) cujo Decreto é de nº 067/2021 de 15 de janeiro de 2021, foi fixada no Placar da Prefeitura Municipal de Peixe.

“O mesmo se submeteu à vacinação por está inserido profissionalmente dentro de um órgão (Hospital Municipal Antônio Pires) onde todos os profissionais nas suas mais diversas áreas se caracterizam como Profissionais da Linha de Frente do Combate ao COVID-19, respeitando assim à orientação de procedência da Vacinação das primeiras doses recebidas e divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde nos canais de Comunicação da Prefeitura Municipal de Peixe, onde também estão sendo divulgados os boletins (Vacinômentro) oportunizando à todos o acompanhamento da Vacinação em no Município”.

Fabiana Pereira do Nascimento, disse ainda que a gestão municipal tem o compromisso com a Impessoalidade e Moralidade, “onde jamais seria permitido que nenhum ente da parentela de qualquer dos Secretários, Vice Prefeito e Prefeito tivesse privilégios principalmente se tratando de um tema tão delicado que é a Vacinação, caracteriza-se como desumana e inconsequente essa denúncia desprovida de qualquer fundamento, onde pode se concluir que o único interesse é o de tentar provocar nas pessoas insegurança em um momento onde a Empatia devia ser praticada ou ao menos Respeitada”, pontua.

Confira aqui a íntegra da nota:

Dados do vacinômetro da Gerência de Imunização disponível no site Integra Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, aponta que o município de Peixe recebeu 622 doses e aplicou 353, correspondente a 56.75%.

“A vacinação dos idosos em Peixe encontra-se muito atrasada, enquanto eles estão vacinando pessoas da estrutura administrativa que não faz parte do grupo de risco”, disse o morador que pediu para não ter seu nome divulgação para evitar represarias.

Nesta quinta-feira, 11, o município confirmou 07 novos casos, sendo que 64 pacientes encontram-se em tratamento.