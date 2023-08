¿Estás en una canción evento similar Coachella o Firefly y preguntado exactamente quién ese chico era de pie diez pies lejos, cantando junto a todos y cada palabra de tu preferido grupo ¿favorito pista de? Quizás usted optó por nunca subir y presentarse usted mismo. Pero quizás tú sacaste tu Tinder aplicación y deslizaste guardado a través de un número de prospectivo coincidencias intentando encontrar su foto.

Si sentiste molesto por no poder reunirse, o los nerviosismo tengo lo mejor de ti, no te preocupes. Una empresa con sede en Holanda ha creado una citas basada en eventos software para cualquier asistentes al festival mercado – para satisfacer esas que viste personalmente pero no en realidad tener la oportunidad de chatear con.

Vistazo será el más nuevo basado en trucos citas por Internet software acertar el examen mercado, y está actualmente en versión beta sólo para el Países Bajos. Sin embargo, la empresa tiene su vistas conjunto en mundial lanzamiento.

Mirar te permite no solo localizar gente usted puede estar interesado en en festivales, en caso tiene la intención en curso, posiblemente conectar usted arriba-sobre el aplicación de antemano, para organizar para reunirse y pasar el rato en persona cuando llegue la verdad se diga allí.

Hendrik van Benthem, creador de look, llamadas telefónicas esta “emparejamiento impulsada por eventos”. En un anuncio el chico describe: “Nosotros ahora vivimos en una sociedad por qué usuarios de servicios y productos necesidad importancia. Por qué ¿Podrías? ¿Podrías? ¿Podrías? ¿Podrías? ¿Podrías? ¿De verdad? ¿Es posible? ¿Estás dispuesto a modificar el tuyo intenciones de una salida nocturna juntos eso puede probablemente convierta en absolutamente nada, si su gran fecha también puede aparecer donde estarás de todos modos, rodeado por gente realmente te sientes cómodo con? “

Look no es solo para los asistentes al festival. La aplicación está diseñada para obtener individuos lanzado quién querer ser al mismo club nocturno igualmente, también.

Vistazo fundado en mayo 2015 en Ámsterdam así como “líder amantes desde ocasión y entretenimiento industria “. Los emprendedores detrás de Glance no tenían ninguna puesta en marcha personas, y también son financiación la organización ellos mismos. Dice van Benthem: “Nosotros hablamos a varios VC’s a través de reclamos y el Holanda. Impresionante hablar con hombres y mujeres. Ellos operan en una especial nivel por lo tanto aprendí mucho. Ideal conocimiento fue en realidad a ga thering durante el privado avión de Dan Bilzerian. Nuts. Pero nunca jamás fue una coincidencia … “

Look vendrá en la software store para iOS y Enjoy comprar para sistema operativo Android, y la información es disponibles en su sitio. Verdaderamente actualmente solo disponible para eventos para el Países Bajos sin embargo el negocio planea lanzamiento internacionalmente brevemente.