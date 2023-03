Por Redação

A capacitação profissional e a inclusão dos jovens tocantinenses no mercado de trabalho foram pautas da audiência do governador Wanderlei Barbosa com o ministro do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, nesta quarta-feira, 29, em Brasília (DF).

Durante a reunião, Wanderlei Barbosa solicitou, ao ministro Wellington Dias, a parceria do Governo Federal para a execução de programa de capacitação profissional dos jovens tocantinenses, voltado para a inclusão no mercado de trabalho.

A parceria acontece após os conselheiros da 6ª Relatoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) terem julgado no dia 08 de março improcedente a suspensão do contrato firmado entre a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi) – organização social sem fins lucrativos – para execução do projeto Jovem Trabalhador.

O ministro do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, enfatizou a importância da iniciativa do governador Wanderlei Barbosa em solicitar a parceria do Governo Federal para a realização do programa. “Nesta reunião, trabalhamos vários caminhos para integração entre Governo Federal, Governo do Tocantins e municípios, focados no social. O governador Wanderlei Barbosa está com esse importante programa para abrir oportunidade para 3 mil jovens na área de estágio. Estamos acertando o atendimento para esses jovens que estão nos programas Bolsa Família e Cadastro Único para capacitação profissional, visando à inclusão no mercado de trabalho e na área do empreendedorismo e garantindo a integração da educação e a qualificação para o emprego”, afirmou o ministro Wellington Dias.

O governador Wanderlei Barbosa afirmou que o programa de capacitação profissional do Governo do Tocantins tem como foco melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias. A proposta é promover a inclusão dos jovens de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família e em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho.

“Terão prioridade neste programa de capacitação profissional os jovens de famílias atendidas pelo Bolsa Família, visando melhorar as condições de renda desses jovens e a inclusão no mercado de trabalho. O Tocantins agradece a disposição do Governo Federal de contribuir com esse programa”, ressaltou o Governador.

Participaram da audiência no Ministério de Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome os secretários de Estado da Fazenda, Júlio Edstron Santos; de Governo, Jairo Mariano; de Representação em Brasília, Carlos Manzini Júnior; a coordenadora da bancada federal do Tocantins, senadora professora Dorinha Seabra; e o deputado federal Ricardo Ayres.