Vicentinho Júnior reforçou que a federalização desse trecho é uma demanda antiga da população tocantinense e representa um passo importante para o desenvolvimento da infraestrutura viária na região. O deputado destacou ainda que o Governo do Tocantins já realizou as obras de asfalto no trecho em CBUQ, como exigido pelo DNIT, tornando a iniciativa uma ação sem custos adicionais para o Governo Federal.

“Em janeiro de 2020, o Governo Federal publicou no Diário Oficial da União a autorização para federalizar as rodovias estaduais TO-050 e TO-020, que ligam os municípios de Silvanópolis- Porto Nacional- Palmas-Aparecida do Rio Negro. Em dezembro de 2022, foi feita a federalização do trecho Palmas a Aparecida do Rio Negro, no entanto o trecho Palmas a Porto precisa ser publicado ”, detalhou o deputado federal.

Além disso, o deputado federal solicitou o apoio do Ministro Renan Filho para que as obras da BR-235 sejam contempladas no Plano Plurianual do Governo Federal. “Essa obra é de extrema importância para a região, uma vez que promoverá a melhoria da infraestrutura viária e contribuirá significativamente para o desenvolvimento econômico e social das localidades envolvidas”, disse.

Visando contribuir com o desenvolvimento do Brasil, em especial do Tocantins, relator do PLN 11/2023, que abre crédito Extra orçamentário ao Governo Federal, Vicentinho Júnior fez questão de destinar R$127 milhões para obras estruturantes em todo o país. Para o Tocantins foram destinados R$17 milhões que atenderá diversos trechos, dentre eles as obras na BR-235 e a construção do trecho rodoviário que liga Paranã a Príncipe, no sul do Estado.

