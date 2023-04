Por Redação

Durante a cerimônia, o ministro do STF agradeceu o acolhimento dos representantes da OAB Tocantins, relembrou seus 35 anos na advocacia.

“Não se faz justiça de modo insular, faz-se justiça aberta ao diálogo. A advocacia da liberdade, da legalidade, dos direitos e das garantias nunca saiu de mim e deve habitar o coração de todos nós”, disse.

O presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga, iniciou seu discurso pedindo uma salva de palmas para a advocacia tocantinense e ressaltou a comemoração dos 34 anos da Seccional.

“Esse momento tem um simbolismo muito importante para nós, é um pacto da OAB Tocantins com o sistema judicial. Uma sala tecnológica que oferece além de acesso, o exercício de uma advocacia digna, forte e representada a todos os advogados e advogadas tocantinenses”, afirmou Gedeon Pitaluga.

Para a presidente do TJTO, Etelvina Sampaio Felipe, “essa sala representa o respeito que nós, do Judiciário, temos para com a advocacia e com os nossos cidadãos”.

Circuito Nacional de Processo Civil

O Ministro do STF, Luiz Edson Fachin, também participou pela tarde, como palestrante do Circuito Nacional de Processo Civil – Etapa Tocantins e debateu ao lado da Coordenadora Científica do evento e Conselheira Federal da OAB Tocantins, Ana Laura de Miranda Coutinho, “Jurisdição constitucional, precedentes e segurança jurídica”.

“Todos juntos, juízes e jurisdicionados, advogados e advogadas, todos nós podemos e devemos com os nossos afazeres produzir confiança, justiça para o caso concreto. Algo estável, íntegro e coerente ”, disse o ministro sobre o novo Código de Processo Civil.

A etapa tocantinense teve mais de 2 mil inscrições para participação e contou com 8 painéis dos mais renomados processualistas brasileiros. Uma parceria da Escola Superior de Advocacia, a Escola Superior de Advocacia Tocantins (ESA) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Tocantins (CAATO).